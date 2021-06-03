Gündem Kimyasal madde üretimi yapan iş yerinin deposunda yangın
ANKARA

Kimyasal madde üretimi yapan iş yerinin deposunda yangın

Ankara'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda yangın çıktı. Çevrede büyük paniğe yol açan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi.

Haber Merkezi AA DHA
Kimyasal madde üretimi yapan iş yerinin deposunda yangın
Yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak üzerinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. İş merkezinde bulunanlar panikle dışarıya çıkarken, binadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı.

DHA

İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı.

Ankara'da kimyasal madde fabrikasında korkutan yangın
OYNAT 00:32
Ankara'da kimyasal madde fabrikasında korkutan yangın
Ankara'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda yangın çıktı. Çevrede büyük paniğe yol açan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi.


7 kişi hastaneye kaldırıldı

Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahale etti. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 7 kişiden bazıları hastaneye sevk edildi.

DHA

Yangın nedeniyle iş merkezinin yanındaki Anadolu Bulvarı da çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.

DHA

KLOR ÜRETİLİYOR

Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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