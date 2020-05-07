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Gündem Kiraladığı lüks cipi denize attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
İZMİR

Kiraladığı lüks cipi denize attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

İzmir’in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrıldı. Şüphelinin neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

Haber Merkezi İHA
Kimliği belirsiz şahsın, cipi neden denize sürdüğü bilinmiyor.
Kimliği belirsiz şahsın, cipi neden denize sürdüğü bilinmiyor.

Urla’da bulunan Karantina Adası’nda iddiaya göre, Çeşme ilçesinden kiraladığı araç ile ada girişine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolun ortasında park ettiği aracında bir süre bekleme yaptı. Ardından henüz belirlenemeyen sebepten dolayı el frenini indiren şahıs, lüks cipi çalıştırarak denize sürdü.

Araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize doğru ilerlerken, sürücüsü de kendisini son anda araçtan dışarı attı. Lüks cip denize düşerken, üstü çıplak sürücü de hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

  • Öte yandan, lüks cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarılırken, konuyla alakalı emniyet güçlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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