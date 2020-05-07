Kiraladığı lüks cipi denize attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Urla’da bulunan Karantina Adası’nda iddiaya göre, Çeşme ilçesinden kiraladığı araç ile ada girişine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolun ortasında park ettiği aracında bir süre bekleme yaptı. Ardından henüz belirlenemeyen sebepten dolayı el frenini indiren şahıs, lüks cipi çalıştırarak denize sürdü.

Araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize doğru ilerlerken, sürücüsü de kendisini son anda araçtan dışarı attı. Lüks cip denize düşerken, üstü çıplak sürücü de hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.