Kiraladıkları otomobilleri GPS'leri sökerek parçalamışlar

Mersin’de bir depoda yapılan aramada başka illerden kiralanıp, GPS’leri sökülerek parçalanmak üzere satılan 2 otomobil ele geçirildi. Ayrıca depoda çok sayıda şaşi ve motor numaraları silinmiş parçalanmış araç, GPS sinyal kesici ele geçirilirken, şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, D.B.K. isimli şüphelinin İstanbul ve İzmir’den kiraladığı yüksek model lüks otomobilleri kentte getirerek, GPS sistemini söktükten sonra parçalanması için deposu bulunan R.A. isimli şahsa sattığını tespit etti.
Bunun üzerine merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesinden bulunan depoda arama yapan ekipler, 2 ilden kiralanan otomobilleri parçalanmadan ele geçirdi.
Ayrıca ekipler, depo içinde şaşi ve motor numaraları silinmiş araçlar, GPS sinyal kesici cihazı da buldu.
Ele geçirilen araç parçalarına incelenmek üzere el konulurken, şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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Nilüfer Küçük Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır oto tamir işi yapan Kenan Günel (60), İtalyan model otomatik vites araçlarda sık görülen robotik şanzıman arızasını tamir ediyor. Araç sahipleri arızalı şanzımanları değiştirmek zorunda kalıyordu.
Bu ise 33 bin lirayı buluyordu. Bursalı usta, bu tip arızaları makineyle tespit ederek tamir etmeye başladı. Böylece 33 bin liralık masrafı 12 bin liraya düşürdü. Bursa’da bu konuda tek olan Kenan Günel’e çevre illerden sürücüler tamir için araçlarını getiriyor. Araç sahipleri, Günel’in 33 bin liralık işi 12 bin liraya yaptığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor.<br>Uzun yıllardır tamir işiyle uğraştığını ifade eden oto tamircisi Kenan Günel, \"İtalyan malı otomatik vites araçların robotik şanzıman arızalarını biz parça değiştirmeden tamir etmeye başladık.\"
\"Bu parçanın değişmesi 33 bin lirayı buluyor, bu da araç sahiplerine çok geliyordu. Bir sistem geliştirip araçları makineye bağlıyor, arızayı tespit ediyoruz. Parçayı değiştirmeden 10 ila 12 bin lira arasında tamir yapıyoruz. Araç sahipleri 33 bin liralık arızanın 12 bin liraya hallolduğunu görünce bize hayır dua ediyor. Çevre vilayetlerden de müşterilerim var. İşimiz vatandaşa hizmet etmek. Vatandaşımız kaliteli hizmeti daha uyguna alsın ve ülkemizin parası yurt dışına çıkmasın istiyoruz\" dedi.
Hurdaya gidecek parçaları tamir ederek araç sahiplerini masraftan kurtarıyor
Bursalı oto tamircisi, geliştirdiği sistemle, arızaları parçaları değiştirmek yerine onararak, vatandaşı büyük bir masraftan kurtarıyor.
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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC’de yakalandı
Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama emri bulunan H.E., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı.
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Arıcılık usta öğreticisi Yıldız Zeynep Mavi ve kursiyerleri hazırladıkları projeyle eski evlerin depolarından topladıkları atıl haldeki 100 yıllık karakovan kütüklerini üretim için yeniden hazırladı.
Ardından usta öğretici ve kursiyerleri Yörüklerin 100 yıl önce göç güzergahında ürettikleri karakovan balını üretmek için yola çıktı. Meşakkatli yolculuk kovanlardan bal dolu peteklerin çıkmasıyla tamamlandı.<br>
Usta öğretici Yıldız Zeynep Mavi, Yörüklerin 100 yıl önce göç yollarında ürettikleri karakovan balını üretmek, aynı tat ve kaliteyi yakalamak, bu kültürü yaşatmak için öğrencileriyle birlikte bir proje hazırladıklarını söyledi.<br>
\"Sezon boyunca Torosların zirvesindeydik\"<br><br>Proje kapsamında da karakovanlarla birlikte yayla yayla dolaştıklarını belirten Mavi, \"Her biri 100 yıllık tarihi karakovanlarımızı Orta Akdeniz'de Erdemli'ye bağlı kırsal orman köylerimizdeki eski evlerimizin odunluklarından ve depolarından çıkarttık. Elden geçirdik, tamir ettik. Ve öğrencilerimizle üretime geçtik. Sezon boyunca Toros Dağları'nın zirvesi sayılacak Yüksekyurt Merası, Sızva Yaylası, Musabozulduğu Yaylaları'nda sezonu geçirdik. Ve bugün üretimimizin son aşamasında yani hasat günündeyiz. Karakovanlarımız katran ve ardıç dediğimiz türlerden yapılmış. Eski el oyma işçiliği ile yapılmış karakovanlarımız, 'kılıç arı' içindeki de. Kılıç arı bizim Anadolu arısı olarak tabir ettiğimiz yöresel arı ırkımızdır\" dedi.
\"Bugün sanatçılarımız arılar, onlar bize eserlerini sunacaklar\"<br><br>Yörük kültürüne sahip çıkmak, organik üretime dikkat çekmek için bu projeyi hazırladıklarını aktaran Mavi, \"Bu çalışmadaki amacımız Yörük kültürünü gün yüzüne çıkarıp tarihi karakovanlarımızda ata miraslarımıza sahip çıkmak ve organik üretime dikkat çekmekti. Bu amaçla karakovanlarımızı Toros Dağları'nda Yörüklerimizin göç yollarını takip ederek üretim sezonunu bitirdik. Ve bugün üretimimizin son aşamasında yani hasat günündeyiz. Nasıl bir ressam en güzel tablosunu yaparak topluma bir görsel şölen tadında bunu sunuyorsa, onur ve gururunu yaşıyorsa, bugün bizim de sanatçılarımız arılardır, bugün onlar bize eserlerini sunacaklar. O yüzden biz de onlar adına gururlu ve onurluyuz\" diye konuştu.
Kursa katılan üretici Rukiye Aydın ise, \"Çocukluğumuzda dedemizden gördüğümüz karakovan balını tatmıştık, lezzetini biliyorduk ama şimdi o sevinci o mutluluğu o tadı tekrar almak için kendimiz de başladık bu işe. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz\" dedi.
100 yıl sonra yörüklerin göç yolunda yeniden ürettiler
Mersin'in Erdemli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü arıcılık usta öğreticisi ve kursiyerleri 100 yıl önce Yörüklerin göç güzergahında ilerlerken ağaç kütükleri içinde ürettikleri karakovan balını yeniden üretti. Ocak ayında başlatılan proje, ekim ayında gerçekleşen hasatla neticelendi. Kovanlardan çıkan bal dolu petekler yüzleri güldürdü.