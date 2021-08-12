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'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 10 hanede soygun: 158 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Kayseri'de son bir ayda kiralık daire arama bahanesiyle girdikleri 10 evden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 6’sı kadın 7 kişi yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Kiralık ev arıyoruz diyerek 10 hanede soygun: 158 bin liralık ziynet eşyası çaldılar
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin kucaklarında bebeklerinin olması dikkat çekti.

Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde son bir ayda girilen evlerden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlığı L.K., S.Ç., D.K., D.D.,B.G., E.K. ve K.Ç’nin yaptığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin kiralık ev arama bahanesiyle girdikleri binalarda, çelik kapıların kilitlerini kartla bozduklarını ve hırsızlığı gerçekleştirdiklerini tespit etti.

9 adrese eş zamanlı operasyon


Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 ekip, 57 polisin katıldığı operasyonda, 6’sı kadın 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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