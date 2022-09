Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgiztan Halkı adına Nurmuhammed Minbaev ve Kuveyt Halkı Adına Abdulla Matuk el Matuk ve Dr. Nabil Hamad Al Aun hediyeler takdim etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇADIRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye olarak bir çadır ve at takdim edildi. Genişliği 16 metre yüksekliği 8.5 metre olmasıyla ve monte Demonte edilebilir özelliğiyle dünyadaki en büyük çadır özelliğini taşımaktadır. Hediye edilen at ise Ahaltekin cinsinden olup saf kan ahaltekin at ailesindedir.