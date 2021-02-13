Kırıkkale haberleri: İki yolcuda korona çıkınca otobüsteki tüm yolcular karantinaya alındı İki kişi riskli çıktı otobüsteki tüm yolcular karantinaya alındı Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında iki yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine tüm yolcular karantinaya alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, durumları riskli çıkan iki yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi 13 Şubat 2021, 07:47 Son Güncelleme: 13 Şubat 2021, 08:04 AA