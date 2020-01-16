Kırıkkale haberleri... Kurtuluş Savaşı'ndan kalma dede yadigarı çarığa gözü gibi bakıyor Kurtuluş Savaşı'ndan kalma dede yadigarı çarığa gözü gibi bakıyor: Her sabah dükkanına geldiğinde öperek işe başlıyor Kırıkkale’de oto kilit ustalığı yapan Bekir Balcı, Kurtuluş Savaşı'nda dedesinin giydiği 100 yıllık çarığı her sabah dükkanına geldiğinde öperek işe başlıyor. Balcı, "Sabah geldiğim zaman bakarım, 3-4 dakika ondan sonra iş başı yaparım. Benim de temel ilkelerim bu. 44 seneden beri bu asılı duruyor burada. Havanın yapısı bozuyor. Kutu yaptırıp onun içine koyacağım. Bir anı olarak çocuklarıma da kalsın diye" dedi.

Haber Merkezi 16 Ocak 2020, 10:43 Son Güncelleme: 16 Ocak 2020, 11:29 İHA