Kırıkkale haberleri: Yeni koronavirüs tedbiri Kırıkkale'de koronavirüse karşı yeni önlem: Sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinemeyecek Kırıkkale'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Alınan yeni tedbir kapsamında apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinemeyecek. Valilik tarafından yapılan açıklamada çocukların taşıyıcı rolünde olduğuna dikkat çekilerek ortak alanlarda kontrolsüz şekilde maske ve mesafe kurallarına uymadan birbirlerine temas eden çocukların hastalığın yayılmasına sebep olabileceği ifade edildi. Buna bağlı olarak alınan yeni tedbirler kapsamında apartman ve sitelerin önlerinde bulunan ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları gibi yerlerin kullanımının kapatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Haber Merkezi 15 Ekim 2020, 18:40 Son Güncelleme: 15 Ekim 2020, 19:00 AA