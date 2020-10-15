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KIRIKKALE

Kırıkkale haberleri: Yeni koronavirüs tedbiri

Kırıkkale'de koronavirüse karşı yeni önlem: Sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinemeyecek

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Alınan yeni tedbir kapsamında apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinemeyecek. Valilik tarafından yapılan açıklamada çocukların taşıyıcı rolünde olduğuna dikkat çekilerek ortak alanlarda kontrolsüz şekilde maske ve mesafe kurallarına uymadan birbirlerine temas eden çocukların hastalığın yayılmasına sebep olabileceği ifade edildi. Buna bağlı olarak alınan yeni tedbirler kapsamında apartman ve sitelerin önlerinde bulunan ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları gibi yerlerin kullanımının kapatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

Çocuklar hastalığı yayabilir

  • Çocukların taşıyıcı rolünde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, ortak alanlarda kontrolsüz şekilde maske ve mesafe kurallarına uymadan birbirlerine temas eden çocukların hastalığın yayılmasına sebep olabileceği ifade edildi.

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Çocukların daha sonra hastalığı aile fertlerine taşıyabileceği ve böylelikle yayılıma neden olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Parklar ve oyun alanları da kullanıma kapatılacak

  • "Apartman ve sitelerin önlerinde bulunan ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları gibi yerlerin kullanımının kapatılmasına, aynı zamanda apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarının apartman sakinlerince bir araya gelinerek çeşitli faaliyetlerde kullanılmaması için tedbirler alınmasına karar verilmiştir."

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Yasağı delenlere para cezası

Açıklamada, apartman ve site yöneticilerinin gerekli önlemleri alması gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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