​Kırıkkale'de durdurulan otobüsten iki koronalı yolcu çıktı Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift riskli grupta çıktı: Cenazeye gidiyorlarmış! Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri kapsamında durdurulan bir otobüsteki iki yolcu Hayat Eve Sığar kodu sorgulamasında riskli grupta çıktı. Adıyaman'daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen karı- kocaya ekipler tarafından 4 bin 50'şer TL para cezası kesildi. Ş.K. ve eşi H.K., il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alınırken firmaya ise biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Haber Merkezi 26 Nisan 2021, 07:53 Son Güncelleme: 26 Nisan 2021, 07:59 DHA