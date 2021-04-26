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Gündem Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift riskli grupta çıktı Cenazeye gidiyorlarmış
KIRIKKALE

​Kırıkkale'de durdurulan otobüsten iki koronalı yolcu çıktı

Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift riskli grupta çıktı: Cenazeye gidiyorlarmış!

Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri kapsamında durdurulan bir otobüsteki iki yolcu Hayat Eve Sığar kodu sorgulamasında riskli grupta çıktı. Adıyaman'daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen karı- kocaya ekipler tarafından 4 bin 50'şer TL para cezası kesildi. Ş.K. ve eşi H.K., il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alınırken firmaya ise biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
​Kırıkkalede durdurulan otobüsten iki koronalı yolcu çıktı
Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, HES sorgulamasında 'riskli grup'ta çıktı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı.

İstanbul'dan Adıyaman'a giden 02 AG 120 plakalı yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Ş.K. ve eşi H.K.'nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıklarını belirledi.

Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, HES sorgulamasında 'riskli grup'ta çıktı
Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, HES sorgulamasında 'riskli grup'ta çıktı

CENAZELERİ VARMIŞ

Adıyaman'daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen karı- kocaya ekipler tarafından 4 bin 50'şer TL para cezası kesildi. Ş.K. ve eşi H.K., il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alındı.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan karı- koca karantinaya alındı
Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan karı- koca karantinaya alındı

BİLETSİZ YOLCU TAŞIDIĞI SAPTANDI

Öte yandan, firmaya biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle 1181 TL ceza kesildi.

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