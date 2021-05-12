Kırılan cam kapı yüzünden vücudunda kesikler oluşan çocuğa 70 dikiş atıldı

Cam kapı faciaya neden oldu.

Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi’ndeki evlerinde kardeşiyle oynarken çarptığı cam kapının kırılması neticesinde yüzü, bileği ve kollarında kesikler oluşan 13 yaşındaki Ömer Kayra Uludere ölümden döndü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Uludere’nin vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan derin kesiklere 70 dikiş atıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Ömer Kayra Uludere’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.