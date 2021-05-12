Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kırılan cam kapı yüzünden vücudunda kesikler oluşan çocuğa 70 dikiş atıldı
SAKARYA

Kırılan cam kapı yüzünden vücudunda kesikler oluşan çocuğa 70 dikiş atıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evdeki camın kırılması sonucu yüzü, bileği ve kollarında derin kesikler oluşan 13 yaşındaki Ömer Kayra Uludere ölümden döndü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun kolları ve yüzüne toplam 70 dikiş atıldı.

Haber Merkezi İHA
Kırılan cam kapı yüzünden vücudunda kesikler oluşan çocuğa 70 dikiş atıldı
Cam kapı faciaya neden oldu.

Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi’ndeki evlerinde kardeşiyle oynarken çarptığı cam kapının kırılması neticesinde yüzü, bileği ve kollarında kesikler oluşan 13 yaşındaki Ömer Kayra Uludere ölümden döndü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Uludere’nin vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan derin kesiklere 70 dikiş atıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Ömer Kayra Uludere’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Denizi olmayanBozkırda 60 ton balık üretti

Denizi olmayan
Bozkırda 60 ton balık üretti

Balıkların tamamını Avrupa ülkelerine yolluyor.
Traktörler Gine için yola çıktı

Traktörler Gine için yola çıktı

Büyük Tarım Projesi için Gine'ye 50 traktör ihraç edildi.
İşgalci İsrail Gazzeyi acımasızca bombalıyor: Masum çocuklar korku içinde yaşıyor

​Sağlık Bakanlığı az önce duyurdu.

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

​Gözyaşları içinde dağa kaçırılan kızına seslendi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrasını işaret etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.