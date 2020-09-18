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Kırklareli haberleri: Kırklareli'de 49 parça tarihi eser ele geçirildi

Kırklareli'de polis operasyon başlattı: 49 parça tarihi eser ele geçirildi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yaşanan olayda tarihi eserler bulundu. Polis bir eve operasyon düzenledi. 49 parça eser ele geçirildi. Ev sahibi T.T. gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
49 parça eser ele geçirildi.
49 parça eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, Kofçaz ilçesinde yaşayan T.T.'nin evinde tarihi eser niteliğinde yüzük, sikke, Orta Çağ dönemine ait değerli materyaller bulunduğunu belirledi.

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49 parça eser ele geçirildi.

Polis, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle eve operasyon düzenleyip arama yaptı. Aramalarda Bizans ve Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen, yüzük, kolye ucu, sikke, haç, bilezik, zil, broş ve kadehlerin de aralarında bulunduğu 49 parça eser ile madeni eşya arama tarama işleminde kullanılan de dedektör ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi T.T., hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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