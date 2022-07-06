Gündem Kırklarelinde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu
KIRKLARELİ

Kırklareli'nde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu

Kırklareli'ne bağlı Alpullu beldesinde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku, Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşimlerde endişeye neden oldu.

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Haber Merkezi AA
Kırklarelinde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu
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Alınan bilgiye göre, kokusu olmayan doğal gazın, kaçak sırasında algılanabilmesi için şebekeye koku verilmesinde kullanılan tank Alpullu beldesindeki kuyudan çalındı.

Şüpheli H.C'nin, satmak için çalıp at arabasıyla götürdüğü tank, güvenlik güçlerince Babaeski ilçesindeki Cennet Mahallesi'nde bulundu.

Bu sırada koku, rüzgarın etkisiyle Kırklareli ve Edirne'deki birçok yerleşim alanına yayıldı.

KOKU VATANDAŞLARIN PANİKLETTİ

Kokuyu alan vatandaşlar doğal gaz kaçağı var endişesiyle güvenlik güçlerini aradı.

Kokunun yayıldığı beldelerden Edirne'ye bağlı Kırcasalih beldesinde AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince ölçüm ve incelemeler yapılırken, belediyeden halk arasında paniği önlemek için anonslar yapıldı.

Kırcasalih'te yaşayan vatandaşlardan Veli Çelik, koku nedeniyle kısa süreli panik yaşadıklarını söyledi.

İbrahim Karagöz ise kokunun rüzgarın etkisiyle aralıklarla etkisini gösterdiğini ifade etti.

TANK TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.C'nin evinde bulunan tank AFAD tarafından daha fazla koku yaymaması için çalındığı alanın yakınındaki yerde toprağa gömüldü.

Esenyurt'ta koku alarmı: Kimyasal madde taşıyan tank devrildi vatandaşlar paniğe kapıldı
GÜNDEM
Esenyurt'ta koku alarmı: Kimyasal madde taşıyan tank devrildi vatandaşlar paniğe kapıldı

İstanbul'da koku alarmı
FOTOĞRAF 7
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İstanbul’un Maltepe ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti.
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Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti.
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Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, “Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğalgaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.
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Tedirgin eden kokunun ‘deprem habercisi’ olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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\"ORGANİK MADDE BİRİKİMİ VE KİRLİLİK VAR\"<br>Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çeken Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:<br><br>Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz.<br><br>Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum.
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Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var.<br><br>Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum.\"
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Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İstanbul'da koku alarmı
İstanbul Anadolu Yakası'nın birçok noktasında akşam saatlerinde yoğun koku yayılmaya başladı. Kokunun kaynağı bilinmezken vatandaşlar büyük korku yaşadı. Uzmanlar kötü kokunun kaynağını araştırıyor.


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