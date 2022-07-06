Kırklareli'nde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu

Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var.<br><br>Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum.\"