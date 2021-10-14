Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı

Yolcu otobüsünü fındık ve kestane çuvallarıyla doldurdular

Bartın'da koridor ile ikinci yolcu kapısı fındık ve kestane dolu çuvallarla seyahat eden otobüs firmasına 2 bin 372 lira para cezası kesildi. Yolcu güvenliği için çuvalların kaldırılmasının ardından otobüsün yola devam etmesine izin verildi.