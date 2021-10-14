Gündem Kırmızı bültenle aranan DEAŞlı terörist Adıyamanda tutuklandı
ADIYAMAN

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan İnterpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan ve kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan kadın, Adıyaman'da tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Kırmızı bültenle aranan DEAŞlı terörist Adıyamanda tutuklandı
U.M, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, terör örgütüne üye olmaktan İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı, Türkiye'de de mavi bültenle hakkında arama kaydı olan U.M, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

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Üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılabilecek kişiye ait kimlik belgesi çıkan yabancı uyruklu kadın zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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