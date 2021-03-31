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ANKARA

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı - Son dakika

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi B.A, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı - Son dakika
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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan DEAŞ üyesi B.A., Ankara’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2013 yılında Kazakistan’dan Suriye’ye giderek DEAŞ terör örgütüne katıldığı, çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığının tespit edilmesi nedeniyle kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.A.’nın yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve korsan taksi ile Ankara’ya geleceği tespit edildi. Hatay’dan itibaren Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüpheliler ve korsan taksinin Ankara’ya yaklaşması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü özel operasyon ekiplerince yapılan operasyonla B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalandı. B.A.’nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesinin ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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