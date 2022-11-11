Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt tutuklandı

Çorlu, İstanbul Anadolu, Ankara ve İzmir adliyelerinde hakkında açılan davalarda "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan yakalama, İzmir'deki bir dosyasından ise İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Akkurt'un evrak işlemleri tamamlandı.

Akkurt, ayrıca bir başka dosyadan hakkındaki "ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı" üzerine de ifade verdi.

İfadesinin ardından tutuklanan Salih Akkurt, Metris Cezaevine gönderildi.

GÜNDEM Kendisiyle birlikte eski eşini yakmak isteyen şüpheli gözaltına alındı

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, firari olarak aranan Salih Akkurt'un Makedonya veya Arnavutluk'ta olabileceği yönünde bilgiler alınmıştı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek hakkında kırmızı bülten çıkarılan Akkurt'un Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Arnavutluk'a geçerek Pogradec şehrindeki bir otele yerleştiği belirlenmişti.

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Elde edilen bilgiler 17 Haziran 2022'de Arnavutluk İnterpol Birimi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tiran Polis İrtibat Ofisi'ne iletilerek, Akkurt'un Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması istenmişti.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yer tespiti yapılan Salih Akkurt, bahsi geçen birimlerin ortak çalışmasıyla 18 Haziran 2022'de yakalanmıştı.

Akkurt'un iade süreci, Adalet Bakanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edilmişti.

FOTOĞRAF 7 Kırmızı bültenle aranırken Arnavutlukta yakalanan, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile cezaevinden firar suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiyeye getirildi. İade süreci Adalet Bakanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edilen Akkurt, İstanbulda havalimanı polisleri tarafından teslim alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Akkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü. Akkurtun yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dolandırıcılık suçundan Kırmızı bültenle aranıyordu: Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Firari olarak kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi. Akkurt'un dolandırıcılık" ile "cezaevinden firar" suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunuyor. BiP'te paylaş

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