Gündem Kırmızı ışıkta 3 araç birbirine girdi 1 ölü
ANKARA

Ankara'da zincirleme kazada 1 kişi öldü

Kırmızı ışıkta 3 araç birbirine girdi: 1 ölü

Başkent’te meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Ankara'da kazaya karışan araçlar
IHA
Ankara'da kazaya karışan araçlar
Ankara'da kazaya karışan araç
IHA
Ankara'da kazaya karışan araç

Ankara'da saat 21.58’de Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde bulunan Mesnevi Sokak ile Kuzgun Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana gelen kazada Bekir B. idaresindeki 06 BBY 870 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen Oğuzhan K. idaresindeki 06 BU 6868 otomobile ve Alev A. kontrolündeki 06 DM 2465 plakalı araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Oğuzhan K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan araçlardaki 3 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Ankara'da kazaya karışan minibüs
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