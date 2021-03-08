Gündem Kırmızı kategorideki Konyada eğlence mekanında yakalanan 24 kişiye ceza yağdı
KONYA TÜRKİYE

'Kırmızı' kategorideki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 24 kişiye ceza yağdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan ruhsatsız eğlence mekanına yapılan polis denetiminde 24 kişiye ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, Konya merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında denetim yaptı.

  • Mekandaki 24 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ile "sosyal mesafe" kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Kapalı ortamda tütün tüketildiği ve alkollü içki sunulduğu da tespit edilen mekanın, "tütün mamulü perakende satış belgesi" ve "alkollü içki perakende satış belgesi" ile "canlı müzik yayın belgesinin" olmadığı tespit edildi.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

İş yeri sorumlusu E.C. ise "mühür bozma" suçundan işlem yapılması için Şehit Topel Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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