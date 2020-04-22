Gündem Kırmızı listedeki vaşak adeta poz verdi
TUNCELİ

Kırmızı listedeki vaşak adeta poz verdi

Tunceli’de kırmızı liste de bulunan bir vaşak adeta poz verircesine durdu, ilk defa bu kadar yakından net olarak görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.
Vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.

Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli Ovacık karayolu üzerinde görüldü.

Adeta poz verircesine duran vaşak, o sırada bölgeden geçen amatör fotoğrafçılıkla da uğraşan Hasan Aktuğ tarafından fark edilerek görüntülendi. Bir süre kendisini fotoğraflayan kişiye dikkatlice izleyen vaşağın, daha sonra ağaçlık alana doğru ilerleyerek gözlerden kaybolduğu öğrenildi.

Vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.

Gözden kayboldu

Vaşağın kendisini sakin bakışlarla izlediğini belirten ve o anı fotoğraflayan Hasan Aktuğ, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Ovacık karayolunda araba ile hareket halindeydim. Yolun kenarında bir karartı gördüm yaklaştığımda vaşak olduğunu fark ettim. Arabayı durdurup telefonuma sarıldım. Telefonun flaşı patlayınca bile hiç rahatsız olmadı. Daha önceden de vaşak görmüştüm ama ilk defa bu kadar yakın bir şekilde gördüm. Bir süre sonra yavaşça ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.”

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