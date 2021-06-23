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Kırmızı listeye derin çizik: PKK'lı Ulaş Dersim öldürüldü

PKK’nın Irak’taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı terörist Ulaş Doğan, MİT’in Süleymaniye’deki operasyonuyla öldürüldü. Teröristin, Türkiye’deki birçok terör eyleminin faillerinden olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırmızı listeye derin çizik: PKKlı Ulaş Dersim öldürüldü
Geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren teröristin, örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

MİT Irak’taki operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı kategoride aranan terörist MİT operasyonuyla Süleymaniye’de öldürüldü. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığının “Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi”nde yer alan PKK’nın Irak’taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı terörist Ulaş Doğan, MİT operasyonuyla Irak’ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirildi.

Ulaş Dersim
Ulaş Dersim

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

  • Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terörist Doğan’ın Irak’ın kuzeyindeki Türklere yönelik eylem arayışında olduğu bilgisine ulaştı. Örgüt adına Irak’ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan Doğan’ın, son dönemde Irak ve Suriye’de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek amacıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi. Eylem planı üzerinde çalışmak amacıyla bölgeye gelen terörist Doğan, MİT operasyonuyla Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi.

PEK ÇOK EYLEMİN FAİLİ

Geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren teröristin, örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi. Doğan’ın bu eylemlerin ardından Hakurk’ta sözde yönetici olarak görevlendirildiği, daha sonra sözde Irak öz savunma güçleri sorumlusu olduğu öğrenildi. PKK/KCK’nın bir dönem sözde Süleymaniye sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hasan Adır da bir süre önce MİT tarafından etkisiz hale getirilmişti.

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