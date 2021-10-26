Gündem Kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfada Vali Erin sitem etti Söylenebilecek her şey söylendi
ŞANLIURFA

'Kırmızı' renkte kalan tek il Şanlıurfa'da Vali Erin sitem etti: Söylenebilecek her şey söylendi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşılama haritasına göre Şanlıurfa, 'kırmızı' renkte kalan tek il. Bir türlü istenilen seviyeye gelinmediğini belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Çağrı yapacak bir şey kalmadı. Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi. İlk başlardaki 20 bin civarlarındaki aşı sayısı son günlerde maalesef 4-5 binlere düştü. İkinci doz aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 20 bin üzerinde vatandaşımız var" diyerek sitem etti.

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Haber Merkezi DHA
Kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfada Vali Erin sitem etti: Söylenebilecek her şey söylendi
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Kentte hayırsever vatandaşlar tarafından tadilatı yapılarak hizmete sunulan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin yataklı servislerinin açılışına katılan Vali Abdullah Erin, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, 81 ilden 'kırmızı' renkte kalan tek ilin Şanlıurfa olduğunu hatırlatarak bir türlü istenen seviyeye gelinmediğini söyledi.

'İKİNCİ DOZ YAPTIRMAYAN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ VAR'

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların aşısız ya da eksik aşılı kişiler olduğunu belirten Vali Erin, şunları kaydetti:

"Maalesef, vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Birçok ülkede ikinci doz aşı bulunamazken, sıkıntılar yaşanırken, Türkiye'de üçüncü hatta dördüncü dozunu yapan vatandaşlarımız var. Aşıyla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Aşılamada istenilen seviyeye bir türlü ulaşılamadı. Çağrı yapacak bir şey kalmadı. Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi. 81 il içerisinde Şanlıurfa'nın kırmızı olması. Sadece Şanlıurfa'nın kırmızı kalmasını kabul etmememiz lazım. Neden 80 il sarıya maviye doğru ilerlerken, neden yerimizde sayıyoruz? İlk başlardaki 20 bin civarlarındaki aşı sayısı son günlerde maalesef 4-5 binlere düştü. İkinci doz aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 20 bin üzerinde vatandaşımız var."

'VATANDAŞLARIMIZ HASSASİYET GÖSTERSİNLER'

Salgında hastalığa yakalananların arasında gençlerin de bulunduğuna belirten Vali Erin, "20-30 yaşlarında gençlerimiz maalesef acı çekiyor. Sağlık Bakanlığı'mızın periyotları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. İlk etapta kırmızıdan turuncuya geçmek için yüzde 4’lük bir eksiğimiz var, bu yüzde 4'ü bir-iki gün içerisinde tamamlayabiliriz. Sonra da turuncudan maviye hızlı bir şekilde hareket etmiş olacağız, tüm vatandaşlarımız bu hassasiyeti göstersinler" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Şanlıurfa halen kırmızı olan tek ilimiz
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Şanlıurfa halen kırmızı olan tek ilimiz

Aşılamada en düşük illerden biri olan Şanlıurfa'da seferberlik: Polis yoldan çevirip aşı yaptırıyor
FOTOĞRAF 4
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları araçtaki yolcu ve sürücülere uygulama noktasında kurulan stantta aşı olma imkanı sundu.
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Maske kontrolü yapan polisler, vatandaşları İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta aşı olmaya davet etti.
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Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan çalışmaya yolcular da yoğun ilgi gösterdi. Araçtan inen yolcular, çadıra geçerek eksik olan korona virüs aşılarını yaptırdı.
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Uygulamadan memnun olduklarını söyleyen yolcu ve sürücüler, aşı olmayan herkesin en kısa zamanda aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.
Aşılamada en düşük illerden biri olan Şanlıurfa'da seferberlik: Polis yoldan çevirip aşı yaptırıyor
Türkiye'de koronavirüs aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Şanlıurfa'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, durdurdukları araçtaki yolcu ve sürücülere bu defa aşı yaptırdı. Uygulama, sürücü ve yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.


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