Kış şartlarında kapalı mekanlarda geçirilen süre Covid-19 riskini tetikliyor

Çanakkale’de 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı haftalık insidans haritasına göre, 472,53 olarak açıklandı. Bir önceki haftaya göre, yüzde 92,32’lik bir artış gösteren Çanakkale vaka sayısı en çok artan 10 ilin arasından birinci oldu.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane” ifadelerine yer vermişti.



“Çanakkale halkını aşı olmaya davet ediyorum”

İllere göre her 100 bin kişide koronavirüs vaka oranını gösteren haftalık insidans haritasında büyük bir artış ile birinci olan Çanakkale halkını aşıya davet eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, “Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıldır Covid-19 pandemisi ile uğraşıyoruz. Tüm sağlık çalışanları ve halkımız olarak herkesin sıkıldığının farkındayız ama bu dalgalanmayla süren ve önlemleri arttırırsak azalan bir hastalık. Ben Çanakkale halkından; sosyal önlemleri arttırmalarını, maske, mesafe, temizlik önlemlerine daha fazla dikkat etmelerini ve aşıya yönelmelerini istiyorum. Hastalığın nasıl bulaşacağı belli. Tedavi ya da kurtulmanın tek yolu da bulaşmasını önlemek veya aşı olmak. Ben Çanakkale halkını tekrar aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

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Kış şartlarında kapalı alanlarda kalmak Covid-19 riskini arttırıyor

“Kış aylarında kapalı alanda kalınmasına da bağlayabiliriz”

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların daha fazla kapalı alanda kaldığına dikkat çeken Baştürk, “Son dönemde vaka sayılarımız arttı. Bunu kış şartlarında daha fazla kapalı alanda kalınması ve okulların açılmasına bağlayabiliriz ama yine de önümüzde mücadele etmek için çok daha fazla yol var. Herkesi desteğe bekliyorum. Şu an ek tedbir düşünmüyoruz. Risklerin arttığı yerlere müdahale ediyoruz, ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor. Tüm devlet kurumları ve özel sektör çalışanları olarak iş birliği içerisindeyiz. Halkımızdan da destek bekliyoruz. Yoğun bakım doluluk oranlarına göre hastanemiz şu an için yeterli kapasitede, panik yapacak bir durum yok. Tekrar tüm halkımızın desteklerini bekliyorum. Mücadeleyi hep birlikte yaparsak başarılı olacağız” diye konuştu.

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KORONAVİRÜS Türkiye'nin 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca kış şartlarına dikkat çekti

FOTOĞRAF 8 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.<br><br> Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.<br><br> Bu sayılar bir önceki hafta (20-26 Kasım) İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 olarak kayda geçmişti.<br><br> EN ÇOK VAKA SAYISI ARTAN 10 İL<br><br>Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane olduğunu belirtti.<br><br> İllere göre 27 Kasım-3 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:<br><br> \"Çanakkale (472,53), Osmaniye (468,87), Kırklareli (456,13), Bilecik (387,72), Adana (381,23), Balıkesir (380,4), Ordu (362,1), Mersin (345,63), Tekirdağ (336,43), Eskişehir (335,72), Kocaeli (327,7), Yalova (322,04), Hatay (317,66), Karabük (314,02), Sinop (302,6), Giresun (298,63), Tunceli (297,21), Samsun (294,16), Trabzon (287,97), Tokat (285,35), Düzce (279,77), Edirne (278,59), İstanbul (269,58), Bolu (267,79), Amasya (261,11), Çorum (253,52), Bursa (250,79), Denizli (249,78), Sakarya (249,27), Burdur (238,87), Kırşehir (213,95), Gümüşhane (213,83), Zonguldak (213,63), Manisa (199,29), Kütahya (199,07), Kastamonu (193,16), Bartın (192,48), Rize (191,08), Artvin (186,43), Ankara (182,37), Isparta (155,35), Kahramanmaraş (151,18), Çankırı (148,11), Nevşehir (146,58), Erzincan (135,65), Niğde (131,47), Kırıkkale (126,66), Ardahan (120,63), Uşak (120,18), Afyon (102,05), Sivas (92,94), Konya (77,29), Karaman (76,89), Elazığ (73,13), Kayseri (73,09), Kilis (72,83), Aksaray (72,34), Antalya (69,65), İzmir (69,58), Iğdır (69,05), Yozgat (67,05), Aydın (58,35), Muğla (58,35), Adıyaman (54,55), Gaziantep (51,16), Malatya (50,11), Bingöl (48,98), Kars (42,12), Erzurum (35,48), Bayburt (31,74), Şanlıurfa (29,64), Diyarbakır (29,55), Siirt (23,86), Batman (18,06), Mardin (16,73), Ağrı (16,25), Hakkari (13,19), Muş (12,65), Bitlis (11,68), Şırnak (11,34), Van (6,35).\" Vaka sayısı en çok artan 10 il Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.



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