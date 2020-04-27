Kısıtlama Trabzon’da fırsata dönüştü: Bozuk yollar ve kaldırımlar onarıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında bozulan parke yollar, kaldırımlar ve sanat yapısı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde bulunan Maraş Caddesi’nde bozuk parke tamiri, Çukurçayır Mahallesi Yedikaldırım Caddesi’nde ise yol ve yağmur suyu hattı yapımı gerçekleştiriyor.

Şehrin çok sayıda yerinde kaldırımlar elden geçirildi.

HER YERDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ekipler tarafından ayrıca Köprübaşı’nın Konuklu ve Yılmazlar, Araklı’nın Yeşilyurt ve Çarşıbaşı Fener mahallelerinde menfez yapım çalışmaları sürüyor. Yine Araklı’nın Çankaya ve Türkeli mahalleleri ile Halilli Köyü, Arsin’in Güneyce ve Çubuklu mahalleleri, Yomra’nın Kömürcü Mahallesi’nde istinat duvarı örülürken, Yomra’nın Kırali Mahallesi ve Maçka’nın Oğulağaç Mahallesi’nde beton yol çalışmalarına devam ediliyor.

KAPSAMLI VE TİTİZ ÇALIŞMA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm daire başkanlıklarının kendi sorumluluk alanlarında kapsamlı ve titiz bir çalışma sergilediğini belirterek “Ülkemiz koronavirüs tedbirleri kapsamında her alanda yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek oluyor. Bir yandan tedbirlerimizi üst düzey şekilde alırken, diğer yandan da diğer işlerimizi aksatmamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde kalsın, bizler onlar için çalışmalarımızı her geçen gün üzerine koyarak sürdürüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da ekiplerimiz hemşehrilerimizin her an yanında olmak için üstün bir gayretle çalışıyor. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” ifadelerini kullandı.