Kısıtlamada 15 kişi tarafından dövülen genç bankaya sığındı

Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Metin Demir, Şinasi Efendi Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir grupla tartışmaya başladı.

Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yaklaşık 10 kişilik grup, Metin Demir’i tekme- tokat darbetmeye başladı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yumruk, tekme ve tokat darbeleriyle yaralanan Demir, caddedeki banka şubesine sığınırken, grup olay yerinden kaçtı.

Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir'i, Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Bölgeye gelen polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAF 10 Olay, öğle saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak’taki apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Emrah Şeker mutfaktan aldığı bıçakla eşi Rabia Buse Şeker'e saldırdı. Kanlar içinde kalan Rabia Buse Şeker, apartman boşluğuna çıkarak alt kat komşusundan yardım istedi. Seslerin duyan diğer komşular da evlerinden çıktı. Komşular, Burhan Emrah Şeker'in elinden bıçağı aldı. Bu sırada ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaması olan Rabia Buse Şeker, komşularından birinin aracı ile Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri Burhan Emrah Şeker'i gözaltına aldı. Rabia Buse Şeker'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi. Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı Sesleri duyan komşular hemen koştu: İki çocuğunun annesi eşini 15 yerinden bıçakladı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Burhan Emrah Şeker (30), evde tartıştığı eşi Rabia Buse Şeker'i (28), 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Rabia Buse Şeker ameliyata alındı.

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