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Gündem Kısıtlamada 15 kişi tarafından dövülen genç bankaya sığındı
ADANA

Kısıtlamada 15 kişi tarafından dövülen genç bankaya sığındı

Adana’da yaklaşık 15 kişinin yolunu kesip öldüresiye darp ettiği genç çevredekilerin yardımıyla grubun elinden kaçarak bir bankaya sığındı. Bankanın güvenlik görevlisi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Kısıtlamada 15 kişi tarafından dövülen genç bankaya sığındı
Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Metin Demir, Şinasi Efendi Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir grupla tartışmaya başladı.

Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.
Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yaklaşık 10 kişilik grup, Metin Demir’i tekme- tokat darbetmeye başladı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yumruk, tekme ve tokat darbeleriyle yaralanan Demir, caddedeki banka şubesine sığınırken, grup olay yerinden kaçtı.

Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.
Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir'i, Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.
Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Bölgeye gelen polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Sesleri duyan komşular hemen koştu: İki çocuğunun annesi eşini 15 yerinden bıçakladı
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Olay, öğle saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak’taki apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Emrah Şeker mutfaktan aldığı bıçakla eşi Rabia Buse Şeker'e saldırdı.
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Kanlar içinde kalan Rabia Buse Şeker, apartman boşluğuna çıkarak alt kat komşusundan yardım istedi.
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Seslerin duyan diğer komşular da evlerinden çıktı. Komşular, Burhan Emrah Şeker'in elinden bıçağı aldı.
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Bu sırada ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaması olan Rabia Buse Şeker, komşularından birinin aracı ile Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
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15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı.
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Olay yerine gelen polis ekipleri Burhan Emrah Şeker'i gözaltına aldı.
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Rabia Buse Şeker'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.
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Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı
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Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı
Sesleri duyan komşular hemen koştu: İki çocuğunun annesi eşini 15 yerinden bıçakladı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Burhan Emrah Şeker (30), evde tartıştığı eşi Rabia Buse Şeker'i (28), 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Rabia Buse Şeker ameliyata alındı.

Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
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Edinilen bilgiye göre, kaza dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen S.K.Ç. (32), 07 ADE 615 plakalı otomobiliyle kavşakta virajı döndüğü sırada iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.
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Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda duvar gölgesinde işe gitmek için servis bekleyen Abdullah Tezel’e (32) çarptı.
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Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde hayatını kaybetti. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Otomobil sürücüsü S.K.Ç. gözaltına alınırken, Abdullah Tezel’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşağı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaldırıma çıkıp bekleyen şahsa çarptığı görüldü.
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Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
Antalya'da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobilin kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.


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