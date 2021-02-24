Kısıtlamada dışarı çıkıp kaza yapan gençlerden ilginç tepki: İnşallah yaşamazsınız!
Kadıköy Bostancı’da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek aracı ile yollara çıkan şahıs kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan ve yaralanan iki gencin olay yerine gelen arkadaşları ise kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına ”sen sapık ruhlu bir insansın inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdi.
Olay saat 04.00 sıralarında Bostancı Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasını da delen Şahin Kurtgözü idaresindeki 34 BNG 506 plakalı Renault Magane markalı araç ile Yaren Büyükyılmaz cadde üzerinde bulunan betona çarparak araç ile takla attı.
Aracın yan yatmasıyla birlikte araçta bulunan Şahin Kurtgözü ve Yaren Büyükyılmaz yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan Yaren Büyükyılmaz tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
''İNŞALLAH YAŞAMAZSIN''
O esnada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sinirlenen bir kişi “bizi neden çekiyorsunuz, Türkiye’nin en büyük alt yapısını çökerttiniz. Sen sapık ruhlu bir insansın inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan polis ekipleri kaza yapan gençlere sokağa çıkma izni bulunmadığı içinde cezai işlem uyguladı.