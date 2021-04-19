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Gündem Kısıtlamada drift yaparken bıçak ve uyuşturucuyla yakalandı Bıçak babamın elma bıçağı uyuşturucuyu da doktor tavsiyesiyle kullanıyorum
İSTANBUL

Kısıtlamada 'drift' yaparken bıçak ve uyuşturucuyla yakalandı: 'Bıçak babamın elma bıçağı uyuşturucuyu da doktor tavsiyesiyle kullanıyorum'

Kısıtlamada 'drift' yaparken bıçak ve uyuşturucuyla yakalandı: 'Bıçak babamın elma bıçağı uyuşturucuyu da doktor tavsiyesiyle kullanıyorum'

Üsküdar'da drift yaparken yakalanan sürücü, aracından çıkan bıçak ve uyuşturucu için kendisini ilginç sözlerle savundu. "Bıçak babamın elma bıçağı, uyuşturucu da az bir şey vardı, doktor tavsiyesiyle kullanıyorum" diyerek kendisini savunan Halil İbrahim A., "Canım sıkıldı, aldım birisinden. Uyuşturucunun etkisinde değilim. Her şey bahanedir. Canları sağ olsun. Uyuşturucu kullanmıyorum zaten. Buna karşıyım ben. Ayda yılda bir sefer alırım onun haricinde kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Kısıtlamada drift yaparken bıçak ve uyuşturucuyla yakalandı: Bıçak babamın elma bıçağı uyuşturucuyu da doktor tavsiyesiyle kullanıyorum
Drift yapan sürücü gözaltına alındı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar sahilinde güven timi polisleri denetim yaptıkları sırada bir otomobilin drift yaparak geldiğini gördüler. Yolu kapatarak otomobili çeviren ekipler, sürücü Halil İbrahim A.'nın hareketlerinden şüphelenerek, üst ve araç aramasında bıçak ve sigara paketinde saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay yerine çağırılan trafik polisleri drift yapıp makas attığı belirlenen sürücüye, toplam 8 bin 39 lira trafik cezası kesti. Ehliyetine de iki ay el konulan Halil İbrahim A.'nın otomobili çekiciyle otoparka çekildi. İşlemlerinin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ceza yazıldı 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi
GÜNDEM
Ceza yazıldı 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi

'BABAMIN ELMA BIÇAĞI'

"Bıçak babamın elma bıçağı, uyuşturucu da az bir şey vardı, doktor tavsiyesiyle kullanıyorum" diyerek kendisini savunan Halil İbrahim A., "Canım sıkıldı, aldım birisinden. Uyuşturucunun etkisinde değilim. Her şey bahanedir. Canları sağ olsun. Uyuşturucu kullanmıyorum zaten. Buna karşıyım ben. Ayda yılda bir sefer alırım onun haricinde kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Trafikte driftin faturası ağır oldu
OYNAT 00:13
Trafikte driftin faturası ağır oldu
Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen sürücü M.D. yakalandı. Sürücü belgesi iptal edilen M.D. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Drift atan M.D. ile araç sahibine toplam 12 bin 554 lira idari para cezası kesildi.


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