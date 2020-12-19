Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıktı 10 bin TL ceza yedi
10 bin TL'lik en pahalı taksi yolculuğu!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabahına kadar devam etmesi beklenen sokağa çıkma kısıtlamasında taksi ile gezintiye çıkan bir vatandaşa sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta sigara içtiği için 10 bin TL para cezası kesildi.
Bursa’da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.
Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Ankara istikametinden gelmekte 16 T 0884 plakalı ticari taksiyi Duaçınarı mevkiinde durdurdu. Denetim yapan ekipler K.Ç.,’yi durdurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Hal ve harekerlerinden şüphelenen ve kızının hastaneye olduğuna dair belge gösteremeyen K.Ç.,’yi taksiden indirdi. Ancak K.Ç., çeşitli bahanelerle polise zorluk çıkardı.
10 BİN TL CEZA KESİLDİ
Taksi ile gezintiye çıkan K.Ç.,’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta siğara içmekten yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.