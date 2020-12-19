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BURSA

Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıktı 10 bin TL ceza yedi

10 bin TL'lik en pahalı taksi yolculuğu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabahına kadar devam etmesi beklenen sokağa çıkma kısıtlamasında taksi ile gezintiye çıkan bir vatandaşa sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta sigara içtiği için 10 bin TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile gezintiye çıkan müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı.
Bursa’da sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile gezintiye çıkan müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı.

Bursa’da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Ankara istikametinden gelmekte 16 T 0884 plakalı ticari taksiyi Duaçınarı mevkiinde durdurdu. Denetim yapan ekipler K.Ç.,’yi durdurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Hal ve harekerlerinden şüphelenen ve kızının hastaneye olduğuna dair belge gösteremeyen K.Ç.,’yi taksiden indirdi. Ancak K.Ç., çeşitli bahanelerle polise zorluk çıkardı.

Bursa’da sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile gezintiye çıkan müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı.

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10 BİN TL CEZA KESİLDİ

Taksi ile gezintiye çıkan K.Ç.,’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta siğara içmekten yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

K.Ç., polislere "Hastaneye gidiyordum. Kızım hastanede yatıyor’’ dedi.

K.Ç gazetecilerin "Neden sokağa çıktınız" sorusuna ’’ Sen sor diye’’ diyerek tepki gösterdi.

Duraklarda manzara yine değişmedi: Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
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Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı.
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. İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.
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Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.
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D-100 Karayolu Uzunçayır, Göztepe ve Kozyatağında otobüs duraklarında ise yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatlerinin az olması nedeniyle şikayet ettiklerini belirtti.
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Uzunçayır Otobüs durağında otobüsün gelmesini bekleyen Oğuzsan Taşdemir Otobüsü yaklaşık 30 dakikadır bekliyorum. Hafta sonu kısıtlamalarında genellikle bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Metrolarda da aynı problem yaşamaktayız dedi.
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Göztepe Köprüsünde otobüsü bekleyen Hamza Çelik Yaklaşık 45 dakikadır otobüs bekliyorum. İETT sosyal medya hesaplarından açıklama yapıyor. Sefer sayılarını uzatıyoruz. İnsanları mağdur etmeyeceğiz ama hepsi hikaye bekliyoruz hala eğer otobüs gelirse işimize gideceğiz diye konuştu
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Duraklarda manzara yine değişmedi: Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarına binebilmek için duraklarda uzun süre bekledi. Bekleyenler nedeniyle duraklarında yoğunluk yaşandı.


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