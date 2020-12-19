Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıktı 10 bin TL ceza yedi 10 bin TL'lik en pahalı taksi yolculuğu! Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabahına kadar devam etmesi beklenen sokağa çıkma kısıtlamasında taksi ile gezintiye çıkan bir vatandaşa sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta sigara içtiği için 10 bin TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi 19 Aralık 2020, 09:38 Son Güncelleme: 19 Aralık 2020, 09:39 İHA