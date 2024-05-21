Kıskaç-16 operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı bahisle elde edilen paraları aklamaya çalışan 'Çapkanlar' suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca 113 bin 200 lira ve bin 141 dolar ile 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 fişek ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.