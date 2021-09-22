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İSTANBUL

Kıskançlık dehşeti: Piyanist, tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Küçükçekmece'de piyanist Oktay Konak tartıştığı Filiz Akgöz'ü karnından bıçaklayarak yaraladı. 33 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Oktay Konak tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Kıskançlık dehşeti: Piyanist, tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
Filiz Akgöz - Oktay Konak

Olay geçtiğimiz pazar günü Atatürk Mahallesi'ne bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanlarında piyanistlik yapan Oktay Konak (35), akşam saatlerinde Filiz Akgöz'le buluştu. Çift daha sonra Konak'ın evine gitmek üzere yola çıktıklarında aralarında tartışma yaşandı. Arkadaşlarının da bulunduğu evde yemek yiyen ikili tekrar tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada öfkelenen Konak, mutfaktan aldığı bıçakla Akgöz'ü karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Filiz Akgöz hayatını kaybetti.

"Bıçağı karnına sapladı"

Polis ekipleri Konak'ı gözaltına aldı. Oktay Konak'ın emniyetteki ifadesinde, "Tartışma büyüyünce eline bıçak aldı. Sakinleştirmeye çalışırken bıçağı karnına sapladı. Ben de hemen 112'yi aradım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Akgöz'ün geçtiğimiz mayıs ayında Oktay Konak'tan kendisine şiddet uyguladığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.

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