Gündem Kitabı okuyan veliler çılgına döndü Okula gelip öğretmeni dövdüler
EĞİTİM

Kitabı okuyan veliler çılgına döndü: Okula gelip öğretmeni dövdüler!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ilkokul birinci sınıfların öğretmeni, okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitabı hediye etti. Hediye edilen kitabı evde çocuklarıyla birlikte okuyan veliler, kitabın bazı sayfalarında yer alan cinsel içerikli bölümler ve müstehcen hikayeleri görünce okula gelerek B.K.'yi darp etti. Şikayetler sonucu inceleme başlatan okul idaresi ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, birkaç ay önce ataması yapılan stajyer öğretmeni açığa aldı.

Haber Merkezi DHA
Öğrencilerine kendi yazdığı müstehcen kitabı dağıtan ilkokul sınıf öğretmeni M.D.
Öğrencilerine kendi yazdığı müstehcen kitabı dağıtan ilkokul sınıf öğretmeni M.D.

Olay, Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K. adlı öğretmen birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K.,
Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.

DHA
Öfkeli veli grubu çocuklarının eğitim gördüğü okul bahçesinde toplandı.


Müstehcen ifadeler velileri çıldırttı Kitabı inceleyen bazı veliler, kitabın bazı sayfalarında cinsel içerikli diyaloglar ve müstehcen bölümler olduğunu fark etti. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma seviyesine uygun olmadığını düşündükleri kitaptaki bölümleri fark eden veliler öfkeyle soluğu okulda aldı. İddiaya göre velilerden bazıları öğretmen B.K.'yi darp etti. Araya giren okul idarecileri velileri güçlükle sakinleştirdi. Çocuklarına hediye edilen kitaptaki cinsel içerikli bölümler nedeniyle öğretmen B.K.'den şikayetçi olan veliler, çocuklarının başka bir öğretmenin sınıfına alınmasını talep ettiler. Veliler okul idaresine şikayet ettikleri öğretmenden ayrıca karakola giderek de şikayetçi oldular.

Öğretmen açığa alındı
Yaşanan olayın ardından okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri henüz stajyer olan sözleşmeli öğretmen B.K'yı açığa aldı.

DHA
Öğretmenin yazıp, öğrencilerine okumaları için verdiği içinde müstehcen ifadelerin geçtiği söz konusu kitaptan bir sayfa.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
PKK yöneticileri öldürüldü

PKK yöneticileri öldürüldü

MSB açıkladı, Kandil'deki inlerine bomba yağdırıldı
3 ülkeyi vuracakbize yarayacak!

3 ülkeyi vuracak
bize yarayacak!

Rekor düşüş sonrası büyük indirim kapıda.
Füzelerden korunacak

Füzelerden korunacak

​SİHA'lar 'kolay vurulabilir' sistemler olmaktan çıkacak.
Yan yatan binalara akılalmaz önlem

Yan yatan binalara akılalmaz önlem

'​Hiçbir anlamı yok acilen boşaltılmalı.'
Benzin<br>5 liraya inmeli

Benzin
5 liraya inmeli

​Bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor.

Virüs mü kaptı?

Virüs mü kaptı?

​Beyaz Saray'dan Trump hakkında flaş açıklama.
'Çağ dışı' deyip<br>dalga geçmişlerdi

'Çağ dışı' deyip
dalga geçmişlerdi

​Komşuda bir ilk: Tüm şehir karantinaya alındı.
Tüm İtalya<br>eve kapatıldı!

Tüm İtalya
eve kapatıldı!
6 derece<br>birden düşecek

6 derece
birden düşecek

​Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisi altında.
Dünya alarmda

Dünya alarmda

​Çin'de salgın nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a ulaştı.
Petrol depremi

Petrol depremi

​Körfez Savaşı'ndan bu yana böylesi görülmedi.
Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Erdoğan'dan Avrupa'nın göbeğinde insanlık dersi.
Devşirecek<br>çocuk arıyor

Devşirecek
çocuk arıyor

Almanya gözünü sınırdaki mülteci çocuklara dikti.
Taht oyunları

Taht oyunları

G-20'ye kadar babasının tahtına oturmak istiyor.
ByLock'ta<br>izdivaç rezaleti

ByLock'ta
izdivaç rezaleti

Sipariş geçer gibi eş kriteri vermişler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.