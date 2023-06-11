Kıtalar arası seyahati bisikletle yaptılar

Bisikletliler Derneği üyeleri, Şişli Mecidiyeköy'de bir araya geldiler.
İstanbul'da bisiklet tutkunları kıtalar arası pedal bastı.
Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen bisikletliler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Üsküdar Harem'e ulaştı.
Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, bu etkinlikle çevre ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü'nü kutlamak için bir araya geldiklerini aktaran Suyabatmaz, "22 yıldır olduğu gibi kıtalar arası bisiklet gezisini bugün kutluyoruz. Bu şekilde farkındalık sözü vermek istiyoruz Türkiye'ye. Çünkü bisiklet sağlığımıza, çevremize, ülke ekonomisine ve dünyada iklim değişikliğine fayda yaratan bir araç. Bunun ne kadar farkında olursak o kadar değerli olacaktır toplumumuz ve bizim için." diye konuştu.
Bir kadın bisikletli ise güneşten korumak amacıyla şemsiye ile önlem alarak bisikletinin arkasına oturttuğu çocuğu ile pedal çevirdi.