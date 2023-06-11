Kıtalar arası seyahati bisikletle yaptılar

Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü'nü kutlamak için bir araya geldiklerini aktaran Suyabatmaz, "22 yıldır olduğu gibi kıtalar arası bisiklet gezisini bugün kutluyoruz. Bu şekilde farkındalık sözü vermek istiyoruz Türkiye'ye. Çünkü bisiklet sağlığımıza, çevremize, ülke ekonomisine ve dünyada iklim değişikliğine fayda yaratan bir araç. Bunun ne kadar farkında olursak o kadar değerli olacaktır toplumumuz ve bizim için." diye konuştu.