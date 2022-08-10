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EĞİTİM

Kitaplar dağıtıldı: Yıl sonuna 1000 köye yaşam merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak’a bağlı Ortaköy köyünde 12 yıldır kapalı olan ilkokul binasında oluşturulan “Köy Yaşam Merkezi”nin açılışına katıldı. Özer, Uşak’ta kısa sürede 20, okulların açılacağı 12 Eylül’e kadar da Türkiye’deki bin köyde bin yaşam merkezinin aktif hale geleceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitaplar dağıtıldı: Yıl sonuna 1000 köye yaşam merkezi
Yıl sonuna 1000 köye yaşam merkezi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak’a bağlı Ortaköy köyünde 12 yıldır kapalı olan ilkokul binasında oluşturulan “Ortaköy Köy Yaşam Merkezi”nin açılışını yaptı. Özer, “12 Eylül tarihi itibarıyla tüm Türkiye’de yeni eğitim-öğretim yılının başladığı tarih itibarıyla tüm Türkiye’de bin köyümüzde bin adet yaşam merkezini aktif hale geçireceğiz.” dedi. “Bu sene ‘Türkiye’nin eğitim gündeminde şu bağış olayını düşürelim artık’ dedik. ‘Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş’ gibi algıyı ortadan kaldırmak için 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlığını çok erken başlattık. İnşallah nasıl yardımcı kaynak konusunu ülkenin eğitim gündeminden velileri ekstra yük yükleyen uygulamayı gündemden düşürdüysek, işte bu bağış konusu ortadan kaldıracağız.” diyen Özer, yeni dönem hazırlıklarına ilişkin de şunları söyledi:

KİTAPLAR DAĞITILDI

  • 2022-2023 eğitim öğretim yılında yavrularımıza, çocuklarımıza ulaştıracağımız tüm ders kitapları, tüm illerimize gönderilmiş bulunuyor. Bu sene sayın bir yenilik daha yapıyoruz, tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Bugün itibarıyla basımı da sonlandı. Ve tüm illerimize yolcu edilmeye, gönderilmeye başlandı.”

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