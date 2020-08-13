Kıyıda kalbi duran adama filmlerde gördüğü gibi kalp masajı yaptı Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta çırpınan, çevredekiler tarafından sudan çıkan Arif Üssük’ün duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Üssük’e kalp masajı yapan Bedir Can, ''Hayatımda ilk kez kalp masajı yaptım. Bunu da filmlerde görmüştüm" dedi.

Haber Merkezi 13 Ağustos 2020, 16:17 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2020, 16:46 DHA