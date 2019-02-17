Kız arkadaşının ağabeyini bıçakla yaraladığı iddiası

Hayat

Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinden yeni fragman

İzleyicileriyle buluşmak için gün sayan, merakla beklenen yeni dizisi Nöbet’ten bir tanıtım daha geldi. Hatay’da, halkla devlet arasındaki bağı güçlendirmeyi isteyen Barış Kalender’in (Yurdaer Okur), “Hatay insanı sıcaktır, samimidir, devletinin yanındadır komutanım. Farklı kökenden, farklı dinden bir çok insanın birlikte kardeşçe yaşadığı; Türkiye mozaiğinin en güzel örneğidir Hatay!” sözleri dikkat çekiyor.