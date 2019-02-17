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ZONGULDAK

Kız arkadaşının ağabeyini bıçakla yaraladığı iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
31 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
31 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.G. (31) kendisinden ayrılmak istediği belirtilen kız arkadaşı C.Ç. (17) ile tartışmaya başladı. C.Ç'nin bu sırada olay yerinden geçen üvey ağabeyi H.K. de (18) tartışmaya dahil oldu.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. yanında bulunan bıçakla H.K'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan H.K, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

N.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklandı.

Öte yandan, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altında bulunan H.K'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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