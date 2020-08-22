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ADANA

Kız çocuğunun telefonunu çalan hırsız pes dedirtti: Cezalar bizi yıldıramaz, yıpratır

Adana'da otobüs durağında 14 yaşındaki bir kızın telefonunu çalan İsa Aslan yangın merdivenlerinde yakalandı. Tutuklanan Aslan, adliyeye sevk edildiği sırada ''Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Adana'da kız çocuğunun telefonun çaldıktan sonra yakalanan ve adliye sevk edilen İsa Aslan 'cezalar bizi yıpratmaz, yıldırır' dedi.
Adana'da kız çocuğunun telefonun çaldıktan sonra yakalanan ve adliye sevk edilen İsa Aslan 'cezalar bizi yıpratmaz, yıldırır' dedi.

Adana’da otobüs durağında bekleyen H.Ş.'nin (14), cebindeki cep telefonunu alıp kaçan İsa Aslan (22), güven timlerince bir apartmanın yangın merdiveninde yakalandı. Kız çocuğunun şüphelinin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tutuklanan Aslan, adliyeye sevk edildiği sırada “Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır” dedi.

  • Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde yaşandı. Annesiyle birlikte otobüs durağında bekleyen H.Ş. adlı kız çocuğunun cebindeki cep telefonu, arkadan yaklaşan şüpheli tarafından çalındı. Durumu fark eden çocuk, şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.
    DHA

Kovalamacayı gören Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Çevrede arama başlatan ekipler, bir apartmanın yangın merdivenine saklanan şüpheliyi, yakaladı. Üzerinden çalınan cep telefonu çıkan şüphelinin İsa Aslan olduğu belirlendi.

  • DHA
    Aslan'ın daha önce Kuruköprü Mahallesi’nde de başka bir kişinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığını saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa Aslan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır” dedi. Aslan, mahkemece tutuklandı.

Kız çocuğunun şüphelinin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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