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BİTLİS

Kız kaçırma kavgasında kan çıktı: 1 ölü 2 yaralı

Bitlis'te bir kız kaçırma kavgası 1 kişinin ölümü ile sonuçlandı. Daha önce aralarındaki kız kaçırma olayı üzerine başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Harun Platin (23) kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Kız kaçırma kavgasında kan çıktı: 1 ölü 2 yaralı
Kız kaçırma kavgasında kan çıktı.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma meselesinden dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin şehirlerarası otogarında öğle saatlerinde meydana geldi. İlçenin Çıtak köyünde ikamet eden taraflardan Cedih Platin, otogara indiği sırada diğer taraf olan amcası Cemil Pilatin ile çocukları Harun ve Mehmet Platin ile karşılaştı. Daha önce aralarındaki kız kaçırma olayı üzerine başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Harun Platin (23) kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Cemil Platin (51) ve oğlu Mehmet Platin (20) ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Cedih Platin’i arıyor.

Kız kaçırma kavgası meydan savaşına dönüştü: Bıçak, zincir ve sopalar havada uçuştu
FOTOĞRAF 8
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Kavganın ardından taraflar ayrılırken, kızın ailesi öğleden sonra bu kez bıçak, zincir, sopa ve fırçalarla saldırıya geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü meydan kavgası ve bir gencin bıçaklandığı an, kameralara saniye saniye yansıdı. Kavgada ağır yaralanan genci bıçaklayan saldırgan ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki Suriye uyruklu Hülya C., 1 ay önce başka bir kızla evlenen 19 yaşındaki Mehdi D. ile birlikte kaçtı. Kızın ailesi çocuklarından haber alamaması üzerine Mehdi D.’nin babası Yasser D.’nin evinin önüne geldi. Ailenin kızını istemesi üzerine Yasser D. oğlunun ve kızın kaçtıklarını ve nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine kızın ailesi tekme ve yumruklarla Yasser D.’ye ve ailesi saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı ve bıçakların çekildiği kavgada esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Kavganın ardından gelen polis ekipleri, olay yerinde bir süre çalışma yaptıktan sonra şikayetçileri emniyete götürdü. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra kızın ailesi, Yasser D.’yi tehdit ederek kızın geri getirilmesini istedi. D.’den aynı şekilde karşılık alan aile saat 16.00 sıralarında bu kez bıçak, sopa, zincir ve fırçalarla saldırıya geçti. Meydan muhaberesinin yaşandığı kavgada bıçaklı saldırgan Cafer Muhammed’i kafasından ve belinden ağır şekilde yaraladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada sokak sokak birbirlerine giren tarafları kimse ayıramadı. Bıçakla ağır yaralanan genç ise bir süre sonra yere yığıldı. Sopa, bıçak, zincir ve fırçaların havada uçuştuğu ve gencin bıçaklandığı o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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Olayın ardından ağır yaralı Cafer Muhammed ailesi tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genci bıçaklayan şahsın Hıdır C. olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı yerde çalışma yapan polis ekipleri, şahsı ve kızın kaçtığı gencin babası Yasser D.’yi kaçamadan kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü.
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Kız kaçırma kavgası meydan savaşına dönüştü: Bıçak, zincir ve sopalar havada uçuştu
Beyoğlu'nda 19 yaşındaki evli bir gençle kaçan 14 yaşındaki kızın ailesi, bıçak ve sopalarla gencin ailesine saldırdı. Kavganın ardından taraflar ayrılırken, kızın ailesi öğleden sonra bu kez bıçak, zincir, sopa ve fırçalarla saldırıya geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü meydan kavgası ve bir gencin bıçaklandığı an, kameralara saniye saniye yansıdı. Kavgada ağır yaralanan genci bıçaklayan saldırgan ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.


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