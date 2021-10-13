Kız Öğrencileri Günlerini Dolu Dolu Geçirerek Eğlendiler

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla, Hanımefendi Beyhan Demirtaş ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü’nün katılımlarıyla bir dizi etkinlikle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında, 11 Ekim Midyat Gazipaşa Ortaokulu, 12 Ekim Nusaybin Hacı Ali Mungan Ortaokulu öğrencilerinin okullarından özel servislerle alınması ile başladı. Mardin şehir merkezine getirilen kızlara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Tarihi Müze ve Masal Evi, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Uçurtma Atölyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde Planetaryum Film gösterisi olmak üzere Mardin’in tarihi ve kültürel yerleri gezdirildi.

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Mardin AVM’de düzenlenen yemek organizasyonundan sonra Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında misafir edilen kız öğrenciler, Hanımefendi Beyhan Demirtaş ile bir araya geldiler. Hanımefendi Demirtaş, kız öğrencileri ile bir araya gelerek kendileriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Daha sonra müzik dinletisi düzenlendi. Dolu dolu geçen programda kız çocuklarına çeşitli hediyeler verilerek keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Devam eden etkinlikler kapsamında yarın ise Kızıltepe ilçesinden 14 Ekim Kızıltepe Cumhuriyet Ortaokulu’ndan gelecek kız öğrencileri ile etkinlikler düzenlenecek.