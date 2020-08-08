Kızı kaybolan babadan yürekleri dağlayan çağrı: Öldü mü kaldı mı bilmiyorum

Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle geçimini sağlayan Kuru ailesinin beş çocuğundan Özlem Kuru, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti. Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızı dönmeyince Ercan Kuru, ahıra gitti, ancak Özlem'i bulamadı.

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Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızına ulaşamayan Ercan Kuru, bir gün sonra jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulundu. Video çekerek yardım çağrısında bulunan Ercan Kuru, 5 günden beri haber alamadığı kızının bir an önce bulunmasını istedi.

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"Beş gündür gözüme uyku girmedi"

Jandarma, Özlem Kuru'nun bulunması için bölgede çalışma başlattı. Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ercan Kuru, "Özlem, adeta sır oldu. 5 gündür aramadığımız yer kalmadı. Yerin dibine de girse onu bulacağım. Bu savaşa devam edeceğim. Biz anne baba olarak bu günleri yaşamak zorunda değiliz. Kızım çık ortaya seni bekliyorum. En kısa zamanda bulunmasını ve geri dönmesini istiyorum. Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı, sağ mı onu da bilmiyoruz. Bizim günahımız neydi. Onu gören veya yerini bilen bir vatandaş olarak görevini yerine getirerek bize haber versin. 5 gündür uyku uyumadım.

OYNAT 00:00 Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar! Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..

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Aç susuz hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatımız alt üst oldu. Bu insanlarda nasıl vicdan var kızım daha 17 yaşında nasıl rahat uyuyorsunuz. Anneyi babayı hiç düşünmüyor musunuz? Kaçtı mı, kaçırıldı mı onu da bilmiyoruz. Kızım ortaya çık veya bize bir ışık yolla. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.