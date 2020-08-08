Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kızı kaybolan babadan yürekleri dağlayan çağrı Öldü mü kaldı mı bilmiyorum
3. SAYFA

Kızı kaybolan babadan yürekleri dağlayan çağrı: Öldü mü kaldı mı bilmiyorum

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde ineklerini sağmak için evinin arkasındaki ahıra giden 17 yaşındaki Özlem Kuru'dan bir daha haber alınamadı. Beş gündür her yerde aranan genç kızın babası Ercan Kuru, çektiği videoyla yardım çağrısında bulunarak, "Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Baba Ercan Kuru kızının bulunmasını istiyor.
Baba Ercan Kuru kızının bulunmasını istiyor.

Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle geçimini sağlayan Kuru ailesinin beş çocuğundan Özlem Kuru, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti. Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızı dönmeyince Ercan Kuru, ahıra gitti, ancak Özlem'i bulamadı.

Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
GÜNDEM
Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
  • Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızına ulaşamayan Ercan Kuru, bir gün sonra jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulundu. Video çekerek yardım çağrısında bulunan Ercan Kuru, 5 günden beri haber alamadığı kızının bir an önce bulunmasını istedi.

Baraj boşaltılacak: 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan için Bakan Soylu talimat verdi
GÜNDEM
Baraj boşaltılacak: 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan için Bakan Soylu talimat verdi

"Beş gündür gözüme uyku girmedi"

Jandarma, Özlem Kuru'nun bulunması için bölgede çalışma başlattı. Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ercan Kuru, "Özlem, adeta sır oldu. 5 gündür aramadığımız yer kalmadı. Yerin dibine de girse onu bulacağım. Bu savaşa devam edeceğim. Biz anne baba olarak bu günleri yaşamak zorunda değiliz. Kızım çık ortaya seni bekliyorum. En kısa zamanda bulunmasını ve geri dönmesini istiyorum. Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı, sağ mı onu da bilmiyoruz. Bizim günahımız neydi. Onu gören veya yerini bilen bir vatandaş olarak görevini yerine getirerek bize haber versin. 5 gündür uyku uyumadım.

Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
OYNAT 00:00
Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..
  • Aç susuz hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatımız alt üst oldu. Bu insanlarda nasıl vicdan var kızım daha 17 yaşında nasıl rahat uyuyorsunuz. Anneyi babayı hiç düşünmüyor musunuz? Kaçtı mı, kaçırıldı mı onu da bilmiyoruz. Kızım ortaya çık veya bize bir ışık yolla. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.

Kayıp Gülistan'a ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:36
Kayıp Gülistan'a ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı
Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor.


Abone Ol Google News
Esrarengiz çukurun gizemi çözüldü

Esrarengiz çukurun gizemi çözüldü

​Elazığ'daki Kup çukurunun yıllardır nasıl oluştuğu merak ediliyordu.
60dan fazla kişi kayıp

60'dan fazla kişi kayıp

​Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç detay.
Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım.
Faiz alınmayacak

Faiz alınmayacak

Kredilerde sürpriz bir düzenlemeye gidildi.
Sağlık çalışanlarının kalbini kırdı

Sağlık çalışanlarının kalbini kırdı

​Bilim Kurulu üyesinden 'vapura koşuş' fotoğrafına tepki.
Kanada<br>'roket' geliyor

Kanada
'roket' geliyor

​​Fenerbahçe, Kolombiyalı oyuncunun peşine düştü.

Otoyol açıldı<br>turist akını oldu

Otoyol açıldı
turist akını oldu

Açılışını ​Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı..
Hukuk<br>savaşı başladı

Hukuk
savaşı başladı

​Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları gasp ediliyor.
Ronaldo daha <br>ne yapsın!

Ronaldo daha
ne yapsın!

​Attığı gollerle tarihe geçti ama Juve'yi kurtaramadı.
Köylüler isyanda

Köylüler isyanda

Kuyudaki su villa havuzlarına gidiyor, halk bidonlarla su taşıyor.
Yedi il için uyarı!

Yedi il için uyarı!

​Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Görmek istedikleri son kişiyim

Görmek istedikleri son kişiyim

​ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama.
Daha güçlü olacağız

Daha güçlü olacağız

​Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın.
Son sözü<br>Türkiye söyler

Son sözü
Türkiye söyler

​Yunanistan-Mısır anlaşması savaş ilanı gibi.
Seksen üç<br>yerde karantina

Seksen üç
yerde karantina

​54 bin 53 kişi gözetim altında.
Lobilere inat<br>çarklar dönüyor

Lobilere inat
çarklar dönüyor

​Lejyoner siyaseti zillete mahkumdur.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.