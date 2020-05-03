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Gündem Kızı rüyasında gördü 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
ELAZİĞ

Kızı rüyasında gördü: 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Kızı rüyasında gördü: 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Elazığ'da 6.8'lik depremde evi yıkıldığı için konteyner kente yerleşen Bedriye Baltacı'nın (80) kızı Ayşe Baltacı (43), 3 ay önce rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerine geldiğini gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün telefonla görüntülü aradığı 5 çocuk annesi Bedriye Baltacı, hem şaşırdığı hem de çok sevindiği görüşmeyi anlattı.

Haber Merkezi DHA
Bedriye Baltacı
Bedriye Baltacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün görüntülü aramayla Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta yaşayan 4 aileyle görüşerek, ramazan aylarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ailelerden Elazığ'da oturan Bedriye Baltacı, kızı Ayşe'nin 3 ay önce rüyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerine geldiğini gördüğünü söyledi.

24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde evi yıkıldığı için Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kente yerleşen Bedriye Baltacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Bedriye Baltacı (80) ve kızı Ayşe Baltacı (43)

Baltacı, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın kendisini arayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söylemesiyle heyecanlandığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Kızım Ayşe, 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rüyasında evimize geldiğini söyledi. 3 ay sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni arayıp görüntülü görüşme yaptı. Çok heyecanlandım. Bana ihtiyacımın olup olmadığı, konteyner kentte ihtiyaçlarımın giderilip, giderilmediğini sordu.
  • Ben de burada bize iyi bakıldığını söyledim. Kaç çocuk ve kaç torunumun olduğunu sordu. Cumhurbaşkanı'na 5 çocuk, 7 torunum olduğunu söyledim. Görüşmede çok heyecanlandım. Allah, Cumhurbaşkanımızı kazadan beladan korusun."

Kızı rüyasında gördü: 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
FOTOĞRAF 5
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün görüntülü aramayla Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta yaşayan 4 aileyle görüşerek, ramazan aylarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ailelerden Elazığ'da oturan Bedriye Baltacı, kızı Ayşe'nin 3 ay önce rüyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerine geldiğini gördüğünü söyledi.
Title
24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde evi yıkıldığı için Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kente yerleşen Bedriye Baltacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
Title
Baltacı, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın kendisini arayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söylemesiyle heyecanlandığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Kızım Ayşe, 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rüyasında evimize geldiğini söyledi. 3 ay sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni arayıp görüntülü görüşme yaptı. Çok heyecanlandım. Bana ihtiyacımın olup olmadığı, konteyner kentte ihtiyaçlarımın giderilip, giderilmediğini sordu. Ben de burada bize iyi bakıldığını söyledim. Kaç çocuk ve kaç torunumun olduğunu sordu. Cumhurbaşkanı'na 5 çocuk, 7 torunum olduğunu söyledim. Görüşmede çok heyecanlandım. Allah, Cumhurbaşkanımızı kazadan beladan korusun.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rüyasında gören Bedriye Baltacı'nın kızı Ayşe Baltacı ise, şu şekilde açıklamada bulundu: Sabah kalktım dedim ki anne, 'Cumhurbaşkanımız bizim eve gelmişti.' Annem de, 'Hayırdır. İnşallah hayırlı haber alırız' dedi. Bu rüyayı gördükten 3 ay sonra da Cumhurbaşkanımız annemizi aradı. Görüşmesinde Elazığ'a geleceğini söyledi. İnşallah gelir. Ben gelmesini çok istiyorum.
Kızı rüyasında gördü: 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
Elazığ'da 6.8'lik depremde evi yıkıldığı için konteyner kente yerleşen Bedriye Baltacı'nın (80) kızı Ayşe Baltacı (43), 3 ay önce rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerine geldiğini gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün telefonla görüntülü aradığı 5 çocuk annesi Bedriye Baltacı, hem şaşırdığı hem de çok sevindiği görüşmeyi anlattı.

'Rüyayı gördükten 3 ay sonra Cumhurbaşkanımız annemizi aradı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rüyasında gören Bedriye Baltacı'nın kızı Ayşe Baltacı ise, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sabah kalktım dedim ki anne, 'Cumhurbaşkanımız bizim eve gelmişti.' Annem de, 'Hayırdır. İnşallah hayırlı haber alırız' dedi. Bu rüyayı gördükten 3 ay sonra da Cumhurbaşkanımız annemizi aradı. Görüşmesinde Elazığ'a geleceğini söyledi. İnşallah gelir. Ben gelmesini çok istiyorum."
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