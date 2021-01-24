Kızılay kısıtlama günlerinde de ihtiyaç sahiplerinin yanında



Türk Kızılay Bursa Şubesi, yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu kısıtlama günlerinde de saha çalışmalarına devam eden Türk Kızılay Bursa ekipleri, 30’un üzerinde araç, 100’ün üzerinde yönetici, çalışan ve gönüllü ile 200’ün üzerinde haneye ulaştı. Bursa’nın farklı noktalarındaki ailelere ulaşan Türk Kızılay Bursa Şubesi gönüllülerine Gürsu ilçesinde Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Türk Kızılay ekipleri ile iyiliği ve mutluluğu paylaşmanın gururunu yaşadığını belirten Başkan Işık, herkesi kötü gün dostu Kızılay’a destek vermeye davet etti.

İHA Kızılay vatandaşları unutmadı



"İyilik hareketlerimiz gün geçtikçe büyüyor"



Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan yardım kolilerini ulaştırdıklarını söyledi. Vefa Sosyal Destek Grubu’nun bir bileşeni olarak her hafta sonu dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Susmaz,

REKLAM