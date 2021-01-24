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Kızılay kısıtlama günlerinde de ihtiyaç sahiplerinin yanında

Türk Kızılay Bursa Şubesi, bağışseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya devam ediyor. Pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan kısıtlama günlerinde de ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay ekipleri, şehrin farklı bölgelerindeki 200’den fazla haneye ulaşarak yüzleri güldürdü.

Haber Merkezi İHA
İhtiyaç sahipleri unutulmadı.
İhtiyaç sahipleri unutulmadı.


Türk Kızılay Bursa Şubesi, yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu kısıtlama günlerinde de saha çalışmalarına devam eden Türk Kızılay Bursa ekipleri, 30’un üzerinde araç, 100’ün üzerinde yönetici, çalışan ve gönüllü ile 200’ün üzerinde haneye ulaştı. Bursa’nın farklı noktalarındaki ailelere ulaşan Türk Kızılay Bursa Şubesi gönüllülerine Gürsu ilçesinde Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Türk Kızılay ekipleri ile iyiliği ve mutluluğu paylaşmanın gururunu yaşadığını belirten Başkan Işık, herkesi kötü gün dostu Kızılay’a destek vermeye davet etti.

İHA
Kızılay vatandaşları unutmadı


"İyilik hareketlerimiz gün geçtikçe büyüyor"

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan yardım kolilerini ulaştırdıklarını söyledi. Vefa Sosyal Destek Grubu’nun bir bileşeni olarak her hafta sonu dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Susmaz,

  • “Değerli bağışçılarımızın destekleri, gönüllülerimiz ve ekiplerimizin samimi çabaları ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile Türk Kızılay’ın merhamet eline destek veren tüm bağışçı ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. 152 yıldır yalnızca ülkemizde değil dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde umut olan Türk Kızılay’ın dünyaya örnek faaliyetleri ile iyiliğe ortak olmak isteyen herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz” dedi.
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