Ankara'da iki otobüs çarpıştı: 17 kişi yaralı

Gündem

Türkiye'nin en çok kullanıcısı bulunan alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, büyük bir skandala imza attı. İzmir'de yaşanan deprem felaketinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65'inci saatte sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarma ekibindeki görevlinin parmağını sıkı sıkı tutması felaketin simgesi olmuştu. Trendyol ise o anın fotoğrafını kupa, saksı, kalemlik gibi eşyalara basarak satışa sundu. Minik Elif'in ticari malzeme haline getirilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.