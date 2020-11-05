Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ankarada iki otobüs çarpıştı 17 kişi yaralı
3. SAYFA

Kızılay'da iki otobüs çarpıştı: 17 kişi yaralı - Ankara son dakika haber

Ankara'da iki otobüs çarpıştı: 17 kişi yaralı

Ankara Kızılay'da, özel halk otobüsü kavşakta Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsüne çarptı, kazada 17 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri geldi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri geldi.

Ankara'daki kaza, saat 07.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü, Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı EGO otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle EGO otobüsü refüje çıktı. Kazada otobüslerde bulunan 17 kişi yaralandı.

DHA

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
GÜNDEM
Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Abone Ol Google News
ABDliler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.
Bidenın gafları

Biden'ın gafları

​Ne dediğini bilmediğini kendisinin de itiraf ettiği o anlar...
Kartalda riskli yapılarda oturanlar deprem korkusuyla yaşıyorlar: Tabutun içinde canlı yaşıyoruz

Alınan tedbirlerle iyileşme hissedilir düzeyde

Alınan tedbirlerle iyileşme hissedilir düzeyde

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

Tarihi yarışta son durum

Tarihi yarışta son durum

​Biden bir adım önde, Trump süreci mahkemeye taşıyacak.
O acı haber geldi

O acı haber geldi

​Enkazdan 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

Saat 22.00'de<br>kepenkler indi<br>

Saat 22.00'de
kepenkler indi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı..

Yüzde 76'sı tamamlandı

Yüzde 76'sı tamamlandı

Bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli olacak.
İkinci kez<br>karantinaya gidildi

İkinci kez
karantinaya gidildi

Johnson, 'Felaket olur' demesine rağmen kısıtlamalar başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.