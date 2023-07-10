Kızılay’ın yeni başkanı Fatma Meriç Yılmaz

Türkiye Kızılay Derneği’nin Genel Başkanlığı’na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi. Oyların tamamını alan Yılmaz, Kızılay’ın ilk kadın genel başkanı olarak seçildi. Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, “Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır. Bağışçılarımızdan aldığımız emaneti, hakkıyla ihtiyaç sahibine ulaştırmak için durup dinlenmeden bütün zorlukları aşarak koşacağız” diye konuştu.

Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu’na video mesaj gönderen Erdoğan, “Kızılay’ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah veriyor” dedi. Türk Kızılay’ın devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olduğunu dile getiren Erdoğan, Kızılay’a sahip çıkmanın tüm kesimleriyle 85 milyon olarak herkesin görevi olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay’ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir.”