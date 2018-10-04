Kızılcahamam’dan dünyaya mesajlar

Eliz Hotel’de 5-7 Ekim tarihlerinde yapılacak kampta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve dünyaya mesajlarını 15 Temmuz Gaziler Salonu’ndan verecek. Erdoğan, cumartesi günü kampın açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Ardından Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki yerel seçimler konusunda sunum yapacak.

BAKANLARDAN SUNUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘güvenlik konularıyla ilgili kampı bilgilendirecek. Soylu’nun FETÖ, PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında son verileri paylaşması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İdlib ve Münbiç başta olmak üzere dış politikaya ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da son gün kur oyunu başta ekonomi ve atılacak adımları paylaşacak.

MODERATÖR ERDOĞAN

Kamp, sunumlarının ardından genel istişare ve değerlendirme bölümüne geçecek. Erdoğan’ın moderatörlüğünde vekiller soru soracak bakanlar ve genel başkan yardımcıları cevap verecek. Daha sonra kamp Erdoğan’ın kapanış konuşmasının ardından sona erecek. Geniş bir katılımla gerçekleştirilecek kampta, güvenlik önlemleri de alındı. Katılımcılar kamp boyunca çipli kartlarını yakalarından çıkarmayacak.