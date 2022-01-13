Kızıltepe belediyesin den Öğrencilere sömestr hediyesi

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi olarak ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sömestr tatili hediyesi olarak ikişer adet lunapark bileti verilecek.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Kılınç Lunapark işletmecisi Hacı Kılınç ile imzaladıkları protokol sonrası yaptığı açıklamada, öğrencilere lunapark bileti vereceklerini ifade ederek, tatilde çocukların bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve eğlenmelerini istediklerini dile getirdi.

Çam, ‘’Çocuklar bizim geleceğimiz, vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri çok önemli. Okuyacaklar, çalışacaklar öğretmen, doktor olacaklar. Bu süreçte biz de her biri birbirinden değerli öğrencilerimizin hem eğitimlerine, hem de sosyal yaşantılarına katkı sağlamak için, tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” Dedi.

REKLAM

Kaymakam Çam, “Biliyorsunuz sömestr tatili başlıyor. Movapark yanında bulunan Lunapark var, işletmeciliğini Gaziantep bölgemizden gelen Hacı Kılınç ve kardeşi yapmakta. Yapılan görüşmeler sonucunda ilçemizde eğitim gören 75 bin öğrencimize anaokulundan başlayıp 12 sınıf sonuna kadar olan öğrencilerimize bir karne hediyesi olarak Cuma günü karne ile birlikte veriyoruz. Toplamda 155 bin adet biletimizi çocuklarımıza dağıtmış olacağız. Kılıç Lunapark’a bu anlamlı desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her çocuğumuza Kızıltepe Kaymakamlığı ve belediyesi olarak 2 tane bilet hediye ediyoruz ve bunu 20 Nisan tarihine kadar kullanabilecekler. Hacı beye böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığından desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tanesi 7 lira olan biletler toplamda 1 milyon üzerinde sosyal sorumluk kapsamında katkı sundular bize. Her çocuğumuza Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak 2 tane bilet hediye ediyoruz ve bunu 20 Nisan tarihine kadar kullanabilecekler” diye konuştu.

REKLAM

Karne dağıtım törenlerinde biletlerini alacak öğrenciler, Movapark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bulunan lunapark giderek dilediklerince eğlenecekler.