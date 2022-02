​Kızıltepe Belediyesinden işçilere zam müjdesi

Kızıltepe Belediyesi geçen hafta karla mücadelede yoğun mesai harcayan personellerine yönelik yemek ve teşekkür belgelerinin dağıtılacağı bir prpgram düzenledi.Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, belediye personelleriyle akşam yemeğinde buluştu.

İlçemizde görülen yoğun kar yağışında gecesini gündüzüne katarak sahada çalışan belediye personelleriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Çam, özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de son yılların en bereketli yılını yaşıyoruz diyen Çam: “ Her rahmetin bir zahmeti, her zahmetin de bir rahmeti vardır. Bu anlamda ilçemizde son dönemin en güzel kar yağışı yaşanırken emek veren zahmet çeken bir kesim de oldu. O kesimde buradaki değerli çalışma arkadaşlarımız. Vatandaşımızın günlük hayatının aksamaması adına onların normal yaşamlarını sağlayabilmesi, özellikle kaldırımları rahatça kullanabilmeleri adına elinizden geldiği kadar çalıştınız. Hatta fazlasıyla çalıştınız, her birinize bu bağlamda vermiş olduğunuz emeklerden dolayı en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

REKLAM

Çam: “Yılın başındayız... İnşallah 2022 yılı hem ülkemiz, milletimiz, hem de memleketimiz için güzelliklerle hizmetle dolu bir yıl olur. Çalışmalarımızı bu bağlamda oluşturduk. Kızıltepe belediyesi olarak siz değerli çalışma arkadaşlarımızın azim ve kararlılığıyla 2022 yılında vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebilecek bir yıl geçireceğiz. Özellikle şunu belirtmek lazım 2020 yılının başında başlayan pandemi her şeyi etkilediği gibi bizleri de etkiledi.

‘2020 ve 2021 yılını hizmet yılı olarak geçirdik’

O sıkıntı ve zorluklara rağmen 2020 ve 2021 yılını hizmet yılı olarak geçirdik. Şu iki yıl içerisinde hem kırsalda hem de şehir merkezi olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin metrekarenin üzerinde üst yapı işi yaptık. Yani 10 metre genişliğinde 110 km yol yaptık. Kızıltepe belediyesinin yöneticilerinin ve personellerinin emekleriyle oldu. Bütün personellerimizi canı gönülden teşekkür ediyorum. 2022 yılında 2021 yılından daha fazla çalışacağız, çok daha fazla hizmet üreteceğiz” dedi.

REKLAM

Programda belediye personeliyle bir araya gelen Çam, işçilere müjde verdi.

İşçilere en düşük maaşın 5 bin 250 TL olacağının müjdesini veren Çam: “Son dönemdeki ekonomik sarsıntılardan sizlerin de etkilendiğini biliyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde geçen sene ortalama %30’luk bir zam artışı ile beraber Kızıltepe Belediyesinde en düşük maaş 4 bin 250 tl yapmıştık. Bu seneki görüşmemizde de çalışanlarımızın yanında olduğumuzu belirmek istedik ve bu sene Ocak ayı itibariyle en düşük maaşımızı 5 bin 250 TL olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle şunu önemsedik; aynı işi yapan çalışanlarımız arasındaki ücret farkını ortadan kaldırabilmek anlamında olabildiğince adaletli davrandığımızı belirtmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.