Kızıltepe Kaymakamlığı KPSS adaylarının başvuru ücretini karşılıyor

Kaymakam Hüseyin Çam tarafından öğrencilerin sınav ücretlerinin ödeneceği bilgisi verildi. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören çocuklar için desteklerini esirgemeyerek EBA destek odaları oluşturan Çam, KPSS’ye girecek olan Kızıltepeli öğrencileri de unutmadı. Çam, sınav ücretleri için başvuruların Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yapıldığını, sınava girecek adayların 14 Haziran saat 16.00’a kadar başvurmaları gerektiğini açıkladı.

Geleceğiniz için yanınızdayız diyen Çam: İlçemizde ikamet edip Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecek olan ve sosyal yardımlardan faydalanan tüm öğrencilerimizin sınav başvuru ücretlerini Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılayacağız. Hayatlarının her alanında vatandaşlarımızın destekçileri olmaktan gurur duyuyor, gençlerimize sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.