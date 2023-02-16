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Kızıltepe’den Depremzedelere 1.3 milyon Nakdi Yardım Toplandı

Kızıltepe de hayırseverler ve vatandaşların desteği ile afet bölgesinden Kızıltepe’ye gelen depremzede vatandaşlar için ayni yardım hariç 1.3 milyon nakdi yardım toplandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:16 . 16/02/2023 Perşembe
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Kızıltepe’den Depremzedelere 1.3 milyon Nakdi Yardım Toplandı

Kızıltepe’den Depremzedelere 1.3 milyon Nakdi Yardım Toplandı

Kızıltepe, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ilk saatlerinden itibaren yardımlarını sürdürdü. Bu kapsamda afet bölgesine 276 adet tır, 21 adet kamyon, 15 adet transit minibüs, 2 adet kamyonet ve belediye tarafından sayısız şahsi araç yönlendirmesi yapıldı. Tüm bunların yanı sıra Kızıltepe halkı depremzede vatandaşlarımızdan yardım elini çekmedi.

Kızıltepe’ye gelen depremzede vatandaşlarımız için hayırseverler ve vatandaşların desteğiyle 1.3 milyon nakdi yardım toplandı. Yardımlar Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulan Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın Ziraatbank hesabına şartlı bağışta bulunulmasıyla yapıldı. Toplanan nakdi yardım depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılacak.

Kaymakam/Belediye Başkan V. Fatih CIDIROĞLU, bu süreçte depremzede vatandaşlarımızı biran olsun yalnız bırakmadı. İlk günden itibaren yapılan ve yapılacak olan yardımların yakından takibini sağlayıp onlarla yakından ilgilendi.

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan CIDIROĞLU: “ Devletimizin olduğu gibi bizlerde her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanındayız.Onların ihtiyaçları hepimizin ihtiyacı, onların acıları hepimizin acısı. Bu süreci hep birlikte el ele vererek güçlü bir şekilde aşacağız. İlçemiz depremzede kardeşlerine en iyi şekilde sahip çıktı. Nakdi yardımın yanı sıra yapılan giyim, gıda gibi ayni yardımlarımızda devam ediyor. Her akşam yaptığımız ziyaretler ile depremzede ailelerimizi ziyaret edip ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


#kızıltepe
#deprem
#yardım
1 saat önce
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Kızıltepe’den Depremzedelere 1.3 milyon Nakdi Yardım Toplandı
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