Kızıltepe’den Depremzedelere 1.3 milyon Nakdi Yardım Toplandı

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan CIDIROĞLU: “ Devletimizin olduğu gibi bizlerde her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanındayız.Onların ihtiyaçları hepimizin ihtiyacı, onların acıları hepimizin acısı. Bu süreci hep birlikte el ele vererek güçlü bir şekilde aşacağız. İlçemiz depremzede kardeşlerine en iyi şekilde sahip çıktı. Nakdi yardımın yanı sıra yapılan giyim, gıda gibi ayni yardımlarımızda devam ediyor. Her akşam yaptığımız ziyaretler ile depremzede ailelerimizi ziyaret edip ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.