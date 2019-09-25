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POLİTİKA

Kızım babana veda et

Irak’ın kuzeyinde, PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerden Fikret Dinçer’in eşinin, 1 yaşındaki kızına söyledikleri ise yürekleri dağladı: Kızım bak baban gidiyor. Veda et babana.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 yaşındaki Mina Dinçer, babasına böyle veda etti.
1 yaşındaki Mina Dinçer, babasına böyle veda etti.

Irak’ın kuzeyinde, PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer ve Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Fikret Dinçer’in (26) cenazesi, eşi Şerife Dinçer’in memleketi Konya’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

  • Volkan Tantürk
  • ***
  • Fikret Dinçer

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

Babaya son veda

Dinçer’in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından eşi Şerife Dinçer ve annesi Zübeyde Dinçer, tabuta sarılıp ağladı. Bu sırada bir yakınları şehidin 1 yaşındaki kızı Mina’yı getirip annesine verdi. Anne Şerife Dinçer de kızı Mina’ya eşinin fotoğrafını göstererek ‘’Kızım bak baban gidiyor. Veda et babana’’ dedi. O sırada minik Mina’nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı. Şehit Dinçer’in cenazesi kılanan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği’ne defnedildi.

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Şehit Tantürk’ü 5 bin kişi uğurladı.

Şehit Volkan Tantürk için de Kocaeli Değirmendere Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bu esnada baba İsmail ve ağabey Sait Gökhan Tantürk, şehidin tabutuna dokunarak yürüdü. Cenaze aracının hareket ettiği sırada baba İsmail Tantürk’ün el salladığı görüldü. Cenazeye yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tantürk’ün naaşı Garipler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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