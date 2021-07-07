Gündem Kızına boşanma davası açılınca öfkesine yenildi Damadının tüm arı kovanlarını parçaladı
ANKARA

Kızına boşanma davası açılınca öfkesine yenildi: Damadının tüm arı kovanlarını parçaladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Seyfi Tiftikçi (58), kızından boşanmak için dava açan damadı Yusuf Tanrıkulu'nun (28), babasına ait olan arı kovanlarını tekmeleyerek parçaladı. Hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açılan Tiftikçi'nin, arı kovanlarını tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de delil oldu.

Haber Merkezi DHA
Kızına boşanma davası açılınca öfkesine yenildi: Damadının tüm arı kovanlarını parçaladı
Seyfi Tiftikçi, yaklaşık 30 arı kovanından 9'una tekmeleyerek ve eliyle devirerek hasar verdi.

Adliyede memur olan Yusuf Tanrıkulu, Ankara'da hastanede hemşire olarak görev yapan Selda Tiftikçi (26) ile 2019 yılının Kasım ayında nişanladı. Çift, İstanbul'da görev yapan Yusuf Tanrıkulu'nun eş durumu tayini ile Ankara'ya gelebilmesi için geçen yıl Temmuz ayında planladıkları düğünden önce nikah yaptı ancak yaşadıkları anlaşmazlık sonucu düğünden 15 gün önce ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.

KOVANLARIN TEKMELENMESİ KAMERADA

Selda Tiftikçi'nin babası Seyfi Tiftikçi de kızının tayin için kullanıldığını düşünerek, Eylül 2020'de damadı Yusuf Tanrıkulu'nun, ilçeye bağlı Kırbaşı Mahallesi mevkisindeki babası Mehmet Tanrıkulu'na ait arı kovanlarını parçaladı. Seyfi Tiftikçi, yaklaşık 30 arı kovanından 9'una tekmeleyerek ve eliyle devirerek hasar verdi. Kovanlardaki arıların bir kısmı ise öldü. Seyfi Tiftikçi'nin arı kovanlarını parçalaması, Mehmet Tanrıkulu'nun alana koyduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde Tiftikçi'nin, kovanları tekmelemesi ve kovanlardan çıkan arıların saldırması üzerine de alandan uzaklaşması yer aldı.

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Kovanların içindeki esrarengiz olaylar arıcıları da şaşırttı: Allah yazıp gidiyorlar

'KIZIMA YAPILAN HAKSIZLIK ZORUMA GİTTİ'

Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntüleri ile birlikte Seyfi Tiftikçi hakkında polise şikayette bulundu. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Tiftikçi, suçlamayı kabul ederek, "Bu olaylar yaşanınca benim kızımı Yusuf Tanrıkulu’nun sadece tayin işlemi için kullandığını, tayin gerçekleştikten sonra kızımı boşamaya çalışması üzerine kızımın gururu, şerefi ve haysiyeti ile oynandığı için şuurumu kaybettim. Kızıma yapılan haksızlık zoruma gitti, 2 ay uyku uyuyamadım. Bu süreçte kızımı kullandığı ve kandırdığı için bir anlık sinirle arı kovanlarının yanına giderek birkaç arı kovanını devirerek alandan ayrıldım. Pişmanım" dedi.

3 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda, Seyfi Tiftikçi hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Yusuf Tanrıkulu ve Selda Tiftikçi arasındaki boşanma davası ise sürüyor.
Mehmet Tanrıkulu'nun akrabası Sabri Tanrıkulu, olayın gençler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. Tanrıkulu, olaydan sonra arı kovanlarının yerini değiştirdiklerini anlatarak, "Gençler anlaşamayınca ayrıldılar ama kızın babası, arı kovanlarına kasıtlı olarak devirdi. Kovanları devrilen arıların anaları öldüğü için binlerce arı telef oldu. Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntülerini alarak şikayetçi oldu" diye konuştu.

Bakırköy'de okul duvarında bulundu: Tam 50 kilo
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Bakırköy'de Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun görevlileri, okul içinde ve bahçesinde çok sayıda arı olmasından şüphelenip, profesyonel arıcılardan yardım istedi.
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Okula gelen arıcılar, arıların en üst kattaki duvara oğul verdiğini belirledi.
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Bunun üzerine arıcılar özel kıyafetlerini giyerek, kovanlara ulaşmak istedi. Başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi.
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Gelen itfaiye ekipleri, arıcıları merdiven aracıyla kovaların bulunduğu yere ulaştırdı.
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Arıcılar, çekiç ve keski yardımıyla duvarı kırarak arıların bulunduğu yere körük dumanı sıkıp, kraliçe arıya ulaştı.
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Kraliçe arı ve yavru arıları, ayrı ayrı kovanlara koyup muhafaza altına alan arıcılar, okul duvarından petekleriyle birlikte yaklaşık 50 kilogram bal çıkardı. Bal, okul görevlilerine teslim edildi.
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50 KİLO BAL ÇIKTI <br> <br> Arıcı Cem Ersever, “Okul yönetimi haber verdi. Arı varmış bahçede. Öğrencilere zarar vermemesi için alınmasını talep etti. Biz de gelerek, aşağıya indirdik. Rahat 50 kilo üzerinde bal çıkarttık. Kraliçe arı ve yavru arıları peteklere aldık. Onları şimdi 5 kilometre uzakta bir lokasyona yerleştireceğiz” dedi. 
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Bakırköy'de okul duvarında bulundu: Tam 50 kilo
İstanbul Bakırköy’de özel bir okulun duvarından 50 kilogram bal çıkarıldı. Arıların oğul verdiği duvardan bal, özel kıyafetli arıcılar ve itfaiye ekipleri tarafından alındı.


Kars'ta hareket halindeki araçta arı kovanı devrildi: Aracın içi arı doldu
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Kars'ta seyir halindeki minibüste bulunan 2 kovan arı, sürücüsünün kırmızı ışıkta fren yapmasıyla birlikte kovanlardan birisi devrildi. Arıların serbest kaldığını gören sürücü, aracı çalışır vaziyette bırakarak kendisini dışarı attı.


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