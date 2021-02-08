Gündem Kızını darp ederken kullandığı yastık silah sayıldı
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Kızını darp ederken kullandığı yastık ‘silah’ sayıldı

Kocaeli'de, kızına uyguladığı şiddet görüntüleri sonrası infial yaratan ve başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nurcan Serçe’nin darp olayı sırasında kullandığı yastık, mahkeme heyeti tarafından silah olarak kabul edildi. Serçe'nin ifadesinde kızını bahçede erkek çocuklarının yanında idrarını yaptığı için darp ettiğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Olay anını Nurcan Serçe'nin dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar cep telefonuyla kaydetti.
Olay anını Nurcan Serçe'nin dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar cep telefonuyla kaydetti.

Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe’nin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Kısa sürede büyük tepki gelen görüntülere Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile, olay anını cep telefonuyla kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar cezaevine gönderildi.

Ellerim kopsaydı da dövmeseydim

Mahkemede verdiği ifadesinde kızını evin bahçesinde erkek çocukların yanında idrarını yaptığı için dövdüğünü söyleyen Nurcan Serçe, olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Çocuklarını düzenli olarak döven birisi olmadığını belirten Serçe, “Bu kasıtlı çekilen bir görüntü, ben yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Ben dayakçı bir anne değilim aslında. Medyaya yansıyan görüntülerin açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. Ellerim kopsaydı da çocuğumu dövmeseydim.

Kasten öldürmeye teşebbüs

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme heyeti tarafından incelenen görüntülerin ardından Nurcan Serçe ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar ise ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan mahkeme heyetinin Nurcan Serçe’nin olay anında kızını nefessiz bırakmak için kullandığı yastığı silah olarak kabul etti.

Çocuğunu yastıkla boğmaya çalışan Nurcan Serçe infial yarattı: Yeniden gözaltında
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Çocuğunu yastıkla boğmaya çalışan Nurcan Serçe infial yarattı: Yeniden gözaltında

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Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Kocaelinin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi?nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.


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