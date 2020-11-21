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Gündem Kızını trafik kazasında kaybeden baba Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor
KOCAELİ

Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken art arda geçen araçların altında kalarak hayatını kaybeden Sultan Güllü, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan Salim Güllü, “Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor” diyerek, feryat etti.

Haber Merkezi DHA
Salim Güllü, kızının tabutuna sarılarak ağladı.
Salim Güllü, kızının tabutuna sarılarak ağladı.

Kaza önceki gün D-100 Karayolu Gebze Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Galip Sinan Özdemir idaresindeki 34 FR 0947 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Güllü’ye (35) çarptı. Yola savrulan Güllü, art arda gelen araçların altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA
Sultan Güllü (35).
  • Sultan Güllü’nün cenaze namazı bugün Gebze Tatlıkuyu Merkez Cami’nde kılındı. Anne Yücel Güllü ve Salim Güllü cenazede güçlükle ayakta durdu. Kızının tabutuna sarılak gözyaşı döken baba Salim Güllü, “Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor” dedi. Sultan Güllü’nün cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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