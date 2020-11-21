Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor

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Tapuda dublörlü dolandırıcılık!

Dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri de tapuda dublör kullanmak oldu. Bursa ve Edirne'de, tapu sahiplerine benzer kişileri "dublör" olarak kullanıp gayrimenkullerin satışını gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bursa merkezli Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçeleri ile Edirne'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.